阜杭豆漿也漲價！一顆荷包蛋變20元 飯糰加蛋飆漲到70元
缺蛋危機讓蛋價居高不下，不少業者也調漲售價來反映成本，包括受到必比登推薦的知名中式早餐店「阜杭豆漿」悄漲價。根據知名媒體人黃揚明今（7）日分享，早上前往阜杭豆漿購買餐點時發現，蛋類商品都漲了5元，單點荷包蛋要價20元，店家的招牌美食「鹹飯糰加蛋」已經要價70元一份。
記者鍾怡婷/綜合報導
黃揚明稍早於臉書分享，因為清晨電台節目的主持工作，會到阜杭豆漿去買早餐吃，上次購買是3月的事，排隊將近20幾分鐘。今日早晨6點多，再次光臨發現排隊人潮變少，且蛋類商品全漲了5元，單點一顆荷包蛋或一份蔥花蛋也從15元漲到20元，疑似從4月就已經調漲。
名店調漲也引發網友討論，「突然覺得自家附近的早餐店好便宜」、「因為漲價才沒什麼人排，不然以前那時間早就排到樓下」、「現在的價格真的都好貴」。但也有網友力挺店家「我這早餐店早在3月初加蛋漲5元，單點荷包蛋由15漲到20」、「跟南部比起來，燒餅油條還比較貴吧，蛋就還好」、「都已經花30分鐘以上排隊了...多5塊算什麼呢」、「應該是所有的店都漲了吧」。
實際上3月底時，也有蔥抓餅店業者向《NOＷnews》記者透露，在缺蛋的狀況下，蛋商都會優先提供給營業店家購買，不過目前雞蛋成本落在近10元一顆，成本比起以往高非常多。