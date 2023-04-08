打敗愛迪達太狠！Lululemon「妹子狂穿」爆紅 缺點曝光
隨著國人運動風氣盛行，不少運動品牌在台灣人心中也有不同凡響的地位，尤其近年女生最流行的「瑜珈褲」穿搭，如何挑選一條舒適的瑜珈褲，對一個女生來說可以說是重要的課題。而近日，就有網友討論Lululemon（露露樂蒙）的運動褲在強什麼啊？貼文曝光後引起廣大迴響，不少女生表示「穿過真的回不去」，且沒想到的是Lululemon的背後實力竟然是超越愛迪達的超強廠牌。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「看到一間Lululemon是賣運動服飾的，就進去逛逛，結果一件慢跑衣要3290，一件慢跑褲要2690，看設計也沒特別好看，想說這種盤子牌應該沒人要買，沒想到回家查了一下，2022年運動類品牌全年銷售額，Lululemon竟然排名第二，僅次於大 魔王Nike而已.....有人可以說這牌是在貴什麼嗎？」
貼文一出，不少女網友紛紛回應「蹄形超好看啊，延展性也很好」、「料質真的很好，確實很好穿」、「超舒服的好嗎？目前打算把衣櫃褲子全扔了」、「穿過的人應該都回不去其她品牌吧，雖然比較貴，但很值得」、「這牌在國外紅到不行，台灣近年才有越來越多女生注意」、「用料很屌！穿很多年也沒有變形，而且宣稱穿起來無內褲痕，是真的無內褲痕」。
事實上，Lululemon是1998年來自加拿大溫哥華創立的運動服飾品牌，當時靠著一條瑜珈褲風靡全球，帶動了不少網紅圈運動風潮，根據《今周刊》報導，Lululemon2007年在紐約那斯達克上市後，股價至今翻了20倍，目前更以404億美元的市值擠下adidas，成為僅次於Nike的全球第二大運動品牌，只不過由於Lululemon的商品單價較高，對比其他運動品牌來說，性價比也許沒這麼高，小資族的市場進攻之道，也許也是該品牌未來的一大挑戰。