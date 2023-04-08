這連假狂休8天！網問：首次出國該去哪 日本輾壓關鍵曝
隨著各國的入境措施開始陸續鬆綁，不少人都在今年有了出國的規劃。然而看了看今年還有機會放長假的包括端午連假以及國慶連假，其中端午連假可利用特休「請三休八」的策略，可以從6月18日一路休到6月25日，安排出國旅程絕對沒問題。對此，就有網友討論「第一次出國大家會選日本還是韓國？」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出，自己的朋友從來都沒有出過國，最近看各國開始開放觀光了，想來想去就日本還有韓國比較想去，如果是大家的話會選哪個國家當作第一個出國的地方？第一個是日本，第二個是韓國，「我好奇大部分人的選擇會是什麼」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「秒選日本....根本沒有什麼好說的」、「這題問十次答案還是日本」、「日本玩不膩是真的」、「日本好玩，韓國超容易膩」、「絕對是日本，會讓人想一去再去，自助搭地鐵也都看得懂漢字」、「第一次出國絕對先去日本啦！」、「韓國可以第二趟，日本第一趟首選」、「男生首選日本，女生才會比較想去韓國吧」、「日本！韓國去過兩次真心覺得空虛」、「日本真的玩不膩...東西太多了」。
事實上，台灣愛去日本的程度真的是有「數據」可見，根據日本觀光局公布的數據顯示，今年1月份台灣赴日人數約為25萬9300人次，較去年同期疫情影響期間的492人次赴日，成長約520倍，接下來連入境措施都開始放寬情況下，一定有不少人直衝日本！