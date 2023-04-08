沈鴻元發病僅1小時！醫揭「2致命因素」非腫瘤：難以預防
資深電台主持人沈鴻元突然因病驟逝的消息震驚眾人，據悉，他在去年診斷出膽管癌後，經過治療好轉出院，沒想到昨（7）日卻突然發燒，並在1小時後驟逝。新光肝膽腸胃內科醫師朱光恩表示，膽管癌治療狀況不錯的情況下，因為腫瘤引起的驟逝機率小，通常是因為感染引起的菌血症、敗血性休克，且難以預防。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱光恩醫師表示，若是膽管癌患者治療效果不錯，突然離世的原因，恐怕是因為膽管塞住後引發細菌感染，當膽汁無法流通到十二指腸，就會被血液吸收，容易繁殖細菌，引發菌血症、敗血性休克，根據過往醫療經驗，也有發生過膽管癌患者在細菌感染後6小時內驟逝。
因為膽管阻塞雖可以透過內視鏡來疏通，但問題是難以提前得知阻塞問題發生，膽管阻塞就容易引發細菌感染，來勢洶洶的敗血症狀，會讓患者突發性休克。當然也有不排除另一種診斷可能是因為腫瘤導致嚴重內出血。
朱光恩也提醒民眾，膽管癌初期難以確診，等到典型膽管癌症狀「黃疸」出現時，通常已經進入癌症晚期，建議民眾要定期健檢，確保身體健康，尤其是代謝症候群、吸菸、酗酒、膽管結石、原發性硬化膽管炎、發炎性大腸炎這類高風險族群。
最後醫師也強調，膽管癌雖然五年內的存活率僅有30%，不過它的發生率，相較其他癌症來講並不高，十萬人內約有兩人罹病，可怕的是膽管癌治療困難，對電療、化療都沒有明顯反應，周遭密集的神經、血管、淋巴，讓可以進行開刀治療的病人只有少數，因此定期身體檢查就尤為重要。