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限時4天！拿坡里「2公斤腿排桶」599元　胡椒雞翅買5送5

▲拿坡里炸雞吃到爽！即日起至4/11，「2公斤腿排桶」特價599元，加碼胡椒雞翅「買5送5」只要99元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞吃到爽！即日起至4/11，「2公斤腿排桶」特價599元，加碼胡椒雞翅「買5送5」只要99元。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里炸雞吃到爽！拿坡里披薩.炸雞與拿坡里炸雞專賣店一起同步，即日起至4/11，快閃推出「2公斤腿排桶」超值特價599元，整桶都是雞腿排、整整重達2公斤，腿控們必須要吃。三商i美食卡會員還獨享好康加碼，憑APP可用1點領取「胡椒雞翅買5送5」優惠券。

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有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的拿坡里，祭出大份量炸雞優惠啦，而且這次不限拿坡里炸雞專賣店，連同拿坡里披薩、炸雞都買得到，雙雙同步快閃推出「2公斤腿排桶」超值特價599元（原價900元），即日起至4/11，買就現賺301元，相當於67折優惠。

▲拿坡里腿排桶，每一桶淨重至少1公斤，現在還一次吃兩桶。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里腿排桶，每一桶淨重至少1公斤，現在還一次吃兩桶。（圖／三商餐飲提供）
使用台灣國產雞的切塊雞腿排，裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸出微辣酥脆口感，「2公斤腿排桶」整桶都是雞腿排，每一桶淨重至少1公斤，左右開弓一次吃兩桶，有夠滿足。

三商i美食卡會員還獨享好康加碼，4/9前憑APP可用1點領取優惠券，至「拿坡里炸雞專賣店」購買「2公斤腿排桶」，可再享「胡椒雞翅買5送5」加購特價99元（原價200元），好康兌換至/4/12，人人都可以是炸雞富翁。

▲現賺301元！拿坡里「2公斤腿排桶」特價599元。（圖／三商餐飲提供）
▲現賺301元！拿坡里「2公斤腿排桶」特價599元。（圖／三商餐飲提供）
另外，必勝客「隱藏優惠」被挖出，使用街口支付並輸入密碼「23557」，爽吃「12吋大比薩＋2塊BBQ烤雞腿排＋1.25L大七喜」只要399元；吃素的人也有口福，「2個9吋比薩＋大汽水」也只要388元，記得存下這篇優惠券圖檔和密碼，划算吃好料。

▲存下必勝客優惠券圖檔，可享「大比薩＋2烤雞＋大汽水」399元。（圖／翻攝自街口支付FB）
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▲存下必勝客優惠券圖檔「23537」，可享「2個9吋比薩＋大汽水」388元。（圖／翻攝自街口支付FB）
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