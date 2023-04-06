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必勝客隱藏優惠被挖出　「大比薩＋2烤雞＋大汽水」399元

▲肯德基「隱藏優惠」被挖出，使用街口支付並輸入密碼「23557」，爽吃「大比薩＋2烤雞＋大汽水」只要399元；吃素「2個9吋比薩＋大汽水」也只要388元。（圖／必勝客提供）
▲肯德基「隱藏優惠」被挖出，使用街口支付並輸入密碼「23557」，爽吃「大比薩＋2烤雞＋大汽水」只要399元；吃素「2個9吋比薩＋大汽水」也只要388元。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/台北報導

連假速食好康沒吃到不傷心，肯德基「隱藏優惠」被挖出，使用街口支付並輸入密碼「23557」，爽吃「12吋大比薩＋2塊BBQ烤雞腿排＋1.25L大七喜」只要399元；吃素的人也有口福，「2個9吋比薩＋大汽水」也只要388元。這篇幫大家整理好優惠券圖檔和密碼，一篇掌握比薩優惠快下載。

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街口支付推出會員獨享的必勝客限定優惠，即日起至6/30，官網線上點餐輸入優惠密碼「23557」，至必勝客使用「街口支付」付款，或到店出示優惠券（或手機圖檔）即享，1個12吋鬆厚比薩（限620元(含)以下口味）＋2塊BBQ厚燒醬烤腿排＋飲料2選1（2杯玉米濃湯或1.25L七喜），只要優惠價399元（原價760元），相當於買1送2，現賺361元！

▲存下必勝客優惠券圖檔，可享「大比薩＋2烤雞＋大汽水」399元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲存下必勝客優惠券圖檔「23557」，可享「大比薩＋2烤雞＋大汽水」399元。（圖／翻攝自街口支付FB）
同樣即日起至6/30，官網線上點餐輸入優惠密碼「23537」，至必勝客使用「街口支付」付款，或到店出示優惠券（或手機圖檔）即享，1個9吋鬆厚植物系魚柳蔬食比薩(奶素)＋9吋鬆厚小比薩二選一（奶素口味限定：金鑽素喜或彩蔬鮮菇）＋1.25L七喜，只要優惠價388元（原價940元），竟可省下552元。

提醒大家，必勝客隱藏優惠線上點餐要至必勝客官網，點選「優惠券專區」輸入活動代碼才能訂購喔；不適用外送，優惠不得同時併用。

另外，拿坡里披薩.炸雞門市即日起至4/30，購買2個大披薩即贈2塊炸雞，內用、外帶都有特價598元（原價828元），現省230元，還可更換為烤雞。

▲存下必勝客優惠券圖檔「23537」，可享「2個9吋比薩＋大汽水」388元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲存下必勝客優惠券圖檔「23537」，可享「2個9吋比薩＋大汽水」388元。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲即日起至4/30，拿坡里披薩.炸雞門市購買2個大披薩即贈2塊炸雞，特價598元。（圖／三商餐飲提供）
▲即日起至4/30，拿坡里披薩.炸雞門市購買2個大披薩「即贈2塊炸雞」，特價598元。（圖／三商餐飲提供）

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