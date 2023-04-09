石二鍋新推「牛豬雙拼」汕頭沙茶鍋 12MINI「免費加菜」
王品集團旗下快速方便、CP值高的「石二鍋」，全新推出「汕頭沙茶鍋」與「牛豬雙拼」主餐，4/30前憑LINE領券可享「贈菜或鍋底升級」優惠；4/17～5/15到店消費可免費獲得「愛呷肉套餐升級大菜盤券」。而「12MINI快煮鍋」夏日回歸「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」，每月12日品牌日可享「免費加菜」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
天氣換季，石二鍋全新推出「汕頭沙茶鍋」，以油蔥酥、花生、魷魚及秘方香料拌炒的特製沙茶醬，搭配柴魚昆布高湯熬煮，並加入酥炸過的扁魚提鮮，湯底升級價30元；並首度推出「牛豬雙拼」主餐，搭配經典石頭鍋、涮涮鍋或新推出的汕頭沙茶鍋底，每鍋只要248元。
即日起至4/30前，至石二鍋LINE官方帳號輸入關鍵字「超激省優惠券」，即可領取「贈菜或鍋底升級」優惠券，好康包括消費滿238元可兌換水晶餃、百頁魚豆腐、蛋餃，消費滿500元可兌換上選豬肉；或以12元升級汕頭沙茶鍋底等。4/17～5/15到店消費，還能免費獲得「愛呷肉套餐升級大菜盤券」，憑券於指定期間內消費愛呷肉套餐，就能免費升級為大菜盤。
而「12MINI快煮鍋」夏日則回歸濃郁南洋風味的「泰式酸辣鍋」，每鍋200元；及尾韻回甘的「酸白菜鍋」，每鍋185元，期間限定將販售至7月底。去年推出後就圈粉不少的「泰式酸辣鍋」，據聞有粉絲還說「不回歸就不吃12MINI！」今年可要把握時間吃個夠。
回歸當天適逢「12MINI快煮鍋」每月12號品牌日，期間之4/12、5/12、6/12當天，憑LINE官方帳號「來點蔬菜優惠券」消費任一鍋物，即可免費加贈蔬菜一份。4/30前還能至「王品瘋美食App」領取優惠券，內用、外帶任一鍋物，可憑券兌換一口酥油條一份。
另外，主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，即日起至4月底推出七週年優惠活動，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，對中1字享全桌8折，對中2字享全桌5折！憑身分證、健保卡等有效證件都給過，每桌限優惠一次。