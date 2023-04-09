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石二鍋新推「牛豬雙拼」汕頭沙茶鍋　12MINI「免費加菜」

▲王品「石二鍋」，全新推出汕頭沙茶鍋與牛豬雙拼主餐；「12MINI快煮鍋」夏日回歸泰式酸辣鍋、酸白菜鍋，雙雙祭出享「免費加菜」優惠。（圖／王品集團提供）
▲王品「石二鍋」，全新推出汕頭沙茶鍋與牛豬雙拼主餐；「12MINI快煮鍋」夏日回歸泰式酸辣鍋、酸白菜鍋，雙雙祭出享「免費加菜」優惠。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

王品集團旗下快速方便、CP值高的「石二鍋」，全新推出「汕頭沙茶鍋」與「牛豬雙拼」主餐，4/30前憑LINE領券可享「贈菜或鍋底升級」優惠；4/17～5/15到店消費可免費獲得「愛呷肉套餐升級大菜盤券」。而「12MINI快煮鍋」夏日回歸「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」，每月12日品牌日可享「免費加菜」優惠。

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天氣換季，石二鍋全新推出「汕頭沙茶鍋」，以油蔥酥、花生、魷魚及秘方香料拌炒的特製沙茶醬，搭配柴魚昆布高湯熬煮，並加入酥炸過的扁魚提鮮，湯底升級價30元；並首度推出「牛豬雙拼」主餐，搭配經典石頭鍋、涮涮鍋或新推出的汕頭沙茶鍋底，每鍋只要248元。

▲王品集團即日起至10/6前，於「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」，消費5次各滿300元，即贈送「王品瘋美食APP」150點瘋點數，1點可折抵1元消費，相當於現賺150元；9/15～10/31，石二鍋北中南「14家幸運門店」還推出「免費升級大菜大肉」優惠。9/27前透過Uber Eats外送平台消費滿額還有贈菜好康。（圖／王品集團提供）
▲王品「石二鍋」，全新推出「汕頭沙茶鍋」與「牛豬雙拼」主餐，4/30前憑LINE領券可享「贈菜或鍋底升級」優惠。（圖／王品集團提供）
即日起至4/30前，至石二鍋LINE官方帳號輸入關鍵字「超激省優惠券」，即可領取「贈菜或鍋底升級」優惠券，好康包括消費滿238元可兌換水晶餃、百頁魚豆腐、蛋餃，消費滿500元可兌換上選豬肉；或以12元升級汕頭沙茶鍋底等。4/17～5/15到店消費，還能免費獲得「愛呷肉套餐升級大菜盤券」，憑券於指定期間內消費愛呷肉套餐，就能免費升級為大菜盤。

▲「12MINI快煮鍋」夏日回歸「泰式酸辣鍋」。（圖／王品集團提供）
▲「12MINI快煮鍋」夏日回歸「泰式酸辣鍋」。（圖／王品集團提供）
而「12MINI快煮鍋」夏日則回歸濃郁南洋風味的「泰式酸辣鍋」，每鍋200元；及尾韻回甘的「酸白菜鍋」，每鍋185元，期間限定將販售至7月底。去年推出後就圈粉不少的「泰式酸辣鍋」，據聞有粉絲還說「不回歸就不吃12MINI！」今年可要把握時間吃個夠。

▲12MINI「酸白菜鍋」同步回歸。（圖／王品集團提供）
▲12MINI「酸白菜鍋」同步回歸。（圖／王品集團提供）
回歸當天適逢「12MINI快煮鍋」每月12號品牌日，期間之4/12、5/12、6/12當天，憑LINE官方帳號「來點蔬菜優惠券」消費任一鍋物，即可免費加贈蔬菜一份。4/30前還能至「王品瘋美食App」領取優惠券，內用、外帶任一鍋物，可憑券兌換一口酥油條一份。

▲「石研室」七週年優惠活動，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，對中1字享全桌8折，對中2字享全桌5折！憑身分證、健保卡等有效證件都給過，爽吃到4月底。（圖／翻攝自石研室FB）
▲「石研室」七週年優惠活動，名字對中「ㄕˊ、ㄧㄢˊ、ㄕˋ」同音，中1字全桌8折，中2字全桌5折。（圖／翻攝自石研室FB）
另外，主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，即日起至4月底推出七週年優惠活動，名字中有「ㄕˊ」、「ㄧㄢˊ」、「ㄕˋ」同音，對中1字享全桌8折，對中2字享全桌5折！憑身分證、健保卡等有效證件都給過，每桌限優惠一次。

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