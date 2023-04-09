月花1000多做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」 她臉綠求解
男女情感之間價值觀要取得平衡實在不容易！近日一位女網友表示，自己最近迷上美甲，看到自己的手指相當漂亮，心情就會好起來，於是分享給男友看，沒想到對方卻表示這很浪費錢，甚至說出「不敢娶妳」的字眼，讓該女網友有些失落，上網詢問大家意見直呼「真的有那麼誇張？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「迷上做美甲大概半年，因為我坐在辦公室，所以打字的時候都會看到美美的指甲，真的是療癒又開心！」不過就在她某天跟男友分享時，男友卻搖頭直說「每個月花錢做美甲很浪費錢」接著扯到雙方價值觀不同，更坦言「不敢娶妳」讓原PO聽了有些許難過。
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒影響到生活的話，我覺得可以，只是欠溝通」、「美甲本來就是很多女生最愛啊，男生也會買模型、遊戲課金等等，聊好就好了啦」、「個人興趣只要經濟許可，我覺得沒問題」、「不打扮被嫌棄，打扮了又要被說浪費錢，我們女人何苦」、「一個月才花那點錢做美甲還好吧....女生正常開銷」、「先把月薪曬出來再來討拍吧....誰知道這個美甲的錢會不會影響你生活」。
對此，原PO事後又出面更新貼文表示「目前兩人已經和好」，對於網友好奇自己的收入，她表示「目前有存錢，雖然不是百萬年薪，但每個月一千多的美甲花費還能挺住，薪水跟男友不會差太多，但他確實是除了玩樂，沒有其它購物上的花費，所以一比就輸了！」