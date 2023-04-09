客貼心「衛生紙丟碗裡」！日本拉麵店氣炸 老闆發文開戰
常常我們去外面用餐時，不少人吃完之後都會習慣性「替店員提前整理桌面」，因此有些垃圾就會直接放入碗盤內，不過，近日日本一家拉麵店卻在推特發文，表示「顧客用餐後將衛生紙丟入碗中的行為非常的NG」！貼文引起不少網友討論，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一家位於日本栃木縣宇都宮市的拉麵店「家系ラーメン たつ家」日前在推特發文，表示「你在家裡吃完飯會把衛生紙或其他東西扔到碗裡嗎？你吃完飯後會要求老婆幫忙扔衛生紙，而不是自己把它扔進垃圾桶嗎？」只見貼出的照片，一個空碗中被丟入一坨衛生紙，衛生紙還有些沾到裡面的湯汁。
貼文一出，不少網友紛紛回應「只不過是希望店家方便打掃....有需要發文嗎」、「很多餐廳不是都有客人這樣做嗎？請問哪裡不合適？」、「不覺得不合適，店家有規定衛生紙不能丟碗嗎？客人也沒有惡意吧」；另外則有人挺店家表示「垃圾本來就該丟到垃圾桶，這不是常識嗎？」、「垃圾怎麼能丟到碗中，真的很噁心」、「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，令我更加困惑」。
對此，據日本《Sora News 24》報導，雖然部分餐廳的工作人員，在收拾桌面時，也會把衛生紙等垃圾放入空碗盤裡以方便清理，但這並不是日本餐廳的常態，對於大多數的餐廳而言，用過的衛生紙是垃圾，而垃圾不應該放入餐具裡，尤其當碗裡還有湯汁等沒吃完的食物時，把垃圾丟進去更是大忌，「家系ラーメン たつ家」之所以如此憤怒發文，是因為他們其實有提供顧客垃圾桶，但顧客仍將衛生紙扔入碗中，才造成這次事件。