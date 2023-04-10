鯛魚燒冰淇淋是本體！王品和牛涮「午餐半價」399吃到飽
王品集團旗下吃到飽火鍋「和牛涮」，以高CP值打響名號，除了餐點豐富，還以甜點圈粉無數，被狂讚鯛魚燒冰淇淋才是本體，受網友暱稱為「被火鍋耽誤的鯛魚燒冰淇淋店」。近日更首創每週一「午餐半價」399元吃到飽，搭配4月正式全台上線的夢幻「草莓麻糬鯛魚燒」，訂位量大爆滿。另外，百變萌萌造型雞蛋糕KADOKADO，則推出粉紅圓圓鯛魚燒來爭寵。
記者蕭涵云/綜合報導
王品和牛涮4月首創每週一午餐限時60分鐘「吃到飽半價」優惠，原價768元的極上和牛套餐，只要399元就能無限享用；鎖定4/10、4/17、4/24、5/8、5/15、5/22、5/29共7日提前訂位，每周一/每店午餐時段限量50位。而且即日起至5/31，平日周一～周四下午2點進場，下午茶用餐時間還無痛「延長3小時不加價」。
被網友視鯛魚燒冰淇淋才是本體的和牛涮，原本3月只在台北忠孝東店獨家推出的「草莓風味麻糬鯛魚燒」，令各地鐵粉哀嚎「台北才有⋯」、「吃不到了」、「對啦重北輕南啦」；終於粉絲敲碗成功，4月起正式於全台上線「草莓麻糬鯛魚燒」，大家趕快一起衝。
特製外脆內軟的夢幻粉色鯛魚燒，不僅夾入Q彈麻糬內餡，還搭配草莓霜淇淋，根本萌爆少女心，酸甜滋味還可以自由加入日式晶凍、黑珍珠、黑糖蜜等多種免費配料，到店內用「頂級和牛套餐」，「草莓風味麻糬鯛魚燒」也是吃到爽。
另外，百變萌萌造型雞蛋糕KADOKADO，呼應櫻花季推出全新圓圓鯛魚燒。使用台灣產地的梔子萃取出的天然色素來製作粉紅色麵皮，搭配榮獲ITQI國際評鑑最高榮譽三星的台灣小農六甲田莊鮮乳，打造每顆直徑約10公分、厚3.5公分的浪漫粉紅圓鯛魚燒，並有白玉紅豆鯛、牛奶芝士紅豆鯛兩款可選，即日起至4/30，於台北101景觀台門市及台北東區SOGO門市均有販售。