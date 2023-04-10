爺孫戀李坤城過世！林靖恩曾被轟「世紀不孝女」認已結婚
66歲台灣知名作詞人李坤城2012年認愛小40歲女友林靖恩，「爺孫戀」話題在當時引起熱議，豈料昨（9）日晚間傳出李坤城逝世消息，林靖恩隨後也發文證實死訊，更承認兩人已經結婚。事實上，回顧這段在當時不被看好的戀情，女方為此與父親交惡，就算被轟「世紀不孝女」仍霸氣護愛、槓上酸民，捍衛自己自由戀愛的權利。
記者郭佩蓉/綜合報導
據悉，李坤城去年就傳出身體狀況亮紅燈，但遭到本人駁斥消息，沒想到昨日卻傳出李坤城的兒子突然在臉書上發文寫下：「他躺在病床上奄奄一息」、「願天上的阿爸好好看照阿爸。」等字句。隨後，林靖恩便在臉書發文：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」證實李坤城死訊。而根據《壹蘋新聞網》報導，林靖恩也透露已與李坤城結婚，至於死因則是癌症大腸肝骨轉移。
李坤城是音樂界知名作詞人、製作人，更譽有「黑膠教父」之稱，對於台灣音樂界貢獻許多。2012年李坤城與還在就讀高中的林靖恩交往，引發相差40歲的「爺孫戀」風波，女方當時也因此與父親交惡，還網路上與父親開槓，被網友轟是「世紀不孝女」，網友們認為李坤城若真的愛她，就該努力得到林靖恩父母的認同，而非讓他們父女交惡。
儘管如此，她當時仍霸氣護愛，更在臉書發文反擊：「看到我們的年紀相差40歲，就先入為主的反對這段感情，讓我想起古時候男方帶媒人去提親，女方只能呆在房間等著，完全沒有說話的權利。」即便外界批評不斷，但兩人依舊熱戀交往至今10年，更有結婚生子的打算，如今傳出李坤城死訊，曾轟動一時的爺孫戀被迫劃下句點，不過詳細病情仍有待親人家屬公布。