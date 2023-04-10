李坤城ICU插管娶小40歲妻子！爺孫戀「結婚原因」超現實
台灣知名作詞人、製作人李坤城於8日晚間因大腸癌逝世，享壽66歲，小40歲女友林靖恩也在臉書證實噩耗，透露李坤城住院七個月仍不敵病魔與世長辭，「爺孫戀」交往10年被迫劃下句點。事實上，感情堅定的兩人原本不在乎結婚證書這張紙，但自從男方住院後，一個非常現實的問題漸漸浮現，才讓兩人決定登記結婚。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《中天新聞網》報導，林靖恩解釋，由於很多住院所需文件只能是家屬簽署，她才想積極地完成登記結婚手續，也是在整理資料的過程意外發現李坤城早就準備好結婚證書，並且在文件上簽好字，原來另一半早就想娶她。2月1日，林靖恩穿著隔離衣與躺在加護病房病床上插管的李坤城完成簡單結婚儀式。遺憾最後李坤城仍不敵病魔，於4月8日撒手人寰，讓林靖恩悲痛大哭：「我有跟他說：『你走了你要等我，不要那麼快投胎』。」10年爺孫戀被迫劃下休止符。
事實上，李坤城原本在2016年，也就是林靖恩20歲生日當天登記結婚，但在前一天緊急喊卡，女方當時因為想低調點，不想太被關注而取消登記一事，豈料此事一擱就過了七年，在李坤城人生最後幾個月終於完成，也讓外界相當感嘆。
回顧這段不被看好的戀情，2012年李坤城與還在就讀高中的林靖恩交往，引發相差40歲的「爺孫戀」風波，女方當時也因此與父親交惡，還網路上與父親開槓，被網友轟是「世紀不孝女」，她當時仍霸氣護愛，更在臉書發文反擊：「看到我們的年紀相差40歲，就先入為主的反對這段感情。」即便外界批評不斷，但兩人依舊熱戀交往至今10年，更有結婚生子的打算，如今李坤城過世，曾轟動一時的爺孫戀被迫劃下句點，詳細病情仍有待親人家屬公布。