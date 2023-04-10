李坤城過世！吳宗憲《真心換絕情》靠他奪金曲：一路好走
台灣知名作詞人、製作人李坤城有「黑膠教父」之稱，對台灣音樂界貢獻許多，於昨（9）日晚間逝世，享壽66歲，小40歲女友林靖恩也在臉書證實噩耗，透露李坤城住院七個月仍不敵病魔，「折磨他了」，更大方承認兩人已經結婚，無奈修成正果的「爺孫戀」如今被迫劃下句點。事實上，李坤城曾替不少天王天后創作經典歌曲，還是綜藝天王吳宗憲的音樂老師，同時也是他奪下金曲歌王的專輯《真心換絕情》製作人，對此，吳宗憲也表示：「願老師一路好走。」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，吳宗憲得知李坤城死訊後，表示：「很感謝曾經有李老師的協力，為世人留下美好的聲音。」憲哥也提及自己特別喜歡李老師寫的詞：「很人生、很真實、很能感動自己。」最後，他也難過直呼：「遺憾總有，但迴盪在世上的，依舊是他嘔心瀝血、膾炙人口的創作，願老師一路好走！」
事實上，過去李坤城就曾在臉書發文，表示自己與吳宗憲很有緣，透露自己是吳宗憲推出首張台語創作專輯《真心換絕情》的製作人兼企劃統籌，憲哥也因為此張專輯奪下第6屆金曲獎最佳方言歌曲男演唱人獎。後來吳宗憲提攜周杰倫，周董曾說過：「沒有吳宗憲就沒有周杰倫。」李坤城也引用這段話：「沒有李坤城就沒有吳宗憲。」
據悉，李坤城去年就傳出身體狀況亮紅燈，但遭到本人駁斥消息，沒想到昨日卻傳出李坤城的兒子突然在臉書上發文寫下：「他躺在病床上奄奄一息」、「願天上的阿爸好好看照阿爸。」等字句。隨後，林靖恩便在臉書發文：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」證實李坤城死訊。而根據《壹蘋新聞網》報導，林靖恩也透露已與李坤城結婚，至於死因則是癌症大腸肝骨轉移，不過詳細病情仍有待親人家屬公布。