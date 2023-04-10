限7天！Mister Donut抹茶祭「買6送3」 布丁奶變甜甜圈
Mister Donut今年聯名北海道「一〇八抹茶茶廊」，不只有「抹茶祭」，焙茶賞及「雙茶」餡料也超受歡迎，今（10）日起至4/16祭出「甜甜圈買6送3」，爽吃7天！Krispy Kreme則是把布丁奶茶、金桔檸檬等經典手搖飲，變成甜甜圈口味，大推禮盒優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
Mister Donut x 一〇八抹茶茶廊，延續抹茶及焙茶核心主軸，開發多達9款抹茶祭甜甜圈，不僅首次登場「軟糯生波堤」，還把甜甜圈化身成豪華版「大判燒」，「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」吃得到整顆蕨餅，搭配熱銷不敗的Q彈波堤，及有著蛋糕口感的歐菲香，堪稱最強抹茶季報到。
4/10(一)～4/16(日)，限時7天「甜甜圈買6送3」，活動期間挑選九個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。指定商品為一〇八抹茶茶廊系列抹茶蕨餅巧貝、豆香抹茶生波堤、雙層豆香抹茶生波堤、雙層焙茶歐菲香、抹茶焙茶歐菲香、焙茶巧克力波堤、生抹茶波堤、雙層抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、及厚豆香蜜糖波堤。
另外，Krispy Kreme則是把經典手搖飲變成甜甜圈口味，以檸檬糖霜撒上蜜桔丁打造「金桔檸檬」；在香濃布丁巧克力內餡灌入「台灣香」紅玉卡士達，再淋上焦糖醬及棉花糖，就成了圈粉無數的「布丁奶茶」；「伯爵紅茶」則以伯爵糖霜淋上鬆軟甜甜圈，搭配珍珠糖吃得到脆脆口感。
Krispy Kreme「手搖GO禮盒」6入特價280元（原價300元）、12入特價460元（原價570元）；春遊限定「手搖GO套餐」，購買手搖GO甜甜圈/禮盒，加購任一大杯飲品「現折15元」。