眼球中央電視台成經典！2023《央視春晚》早埋停更伏筆
自2015年開設、擁有121萬訂閱的人氣YouTube頻道「眼球中央電視台」主持人視網膜（陳子見）、眼肉芽在4月1日愚人節當天宣布將於5月31日後停更，當時粉絲們以為只是愚人節玩笑，豈料視網膜9日在百靈果News節目中證實是真的，並親自解釋原因，讓觀眾震驚又不捨。不過「眼球中央電視台」為何會爆紅？其中相當受歡迎的節目《央視春晚》其實在去年底就曾宣布2023年將是「最後一屆」，早在去年底就替停更埋下伏筆。
記者郭佩蓉/綜合報導
眼球中央電視台是台灣網路媒體「廠廠創意」在YouTube開設的頻道，在YT的簡介號稱「本台為中華民國國家電視台，為政府喉舌」、「全面深化島內思想改革、全面落實只說政府好話、全面檢討反政府言論、全面奉承領導人馬、全面樂觀看待國家危難」。該頻道主要製作「央視一分鐘」和「新聞聯播」系列影片，「視網膜」為節目的主播，在新聞內常自稱「中華民國官媒」，模仿中國中央電視台的報導形式製作如同新聞報導的惡搞影片與串流直播，報導內容以惡搞口吻闡述海峽兩岸政治、公共議題等，多具有惡搞風格的政治正確與自我審查。
事實上，會有其頻道是因為主播視網膜過去曾到中國大陸參加「第二屆海外旅遊記者實習計畫暨挑戰賽」，看到中國央視「新聞聯播」節目，對中國大陸媒體對中國共產黨領導人的歌功頌德感到非常好笑，於是私下模仿央視主播的歌頌行為，返台後與同行團友決定架設粉絲頁，意外爆紅，「笑看荒謬新聞，思辨社會真相」也成為其頻道宗旨之一。
值得一提的是，頻道其中一項春節節目《央視春晚》一共舉辦了四次，相當受歡迎，不僅有售票活動能讓觀眾購票到現場，節目更選在除夕當晚首播，每每都引起轟動，觀看次數更是破百萬，過去還讓不少中國人誤以為該頻道就是中國央視。不過去年12月視網膜就曾經宣布2023年的《央視春晚》將是最後一屆，「眼球的央視春晚要舉行最後一屆了，最後一屆這個決定是我自己做的，因為籌辦這個除夕節目實在是太累，人如果累了就要躺下來休息（真理），我們會盡力為春晚收在最好的一頁！」早就替停更埋下伏筆。