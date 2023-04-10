今天ATM領6000元！簡單3步驟一次看　「沒帶3物」領嘸錢

獨／計程車附超狂「點心吧＋充電站」被讚爆！司機曝原因

▲有民眾搭到超狂計程車，在副駕後方附設「點心吧＋充電站」，《NOWnews今日新聞》也訪問到當事司機何大哥。（圖／《爆廢公社二館》）
▲有民眾搭到超狂計程車，在副駕後方附設「點心吧＋充電站」，《NOWnews今日新聞》也訪問到當事司機何大哥。（圖／《爆廢公社二館》）

記者潘毅/綜合報導

台灣大街小巷中，都可以看到的亮黃色的計程車穿梭載客，成為許多民眾出門的首選。近期就有民眾搭到超狂計程車，在副駕駛後方附設「點心吧+充電站」，讓眾多乘客忍不住狂讚太貼心，對此，《NOWnews今日新聞》也訪問到當事司機何大哥，他也訴說了為何要提供這項服務的原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期一位民眾在臉書社團《爆廢公社二館》上發文提到，自己與孩子在8日在新竹高鐵站搭乘計程車，結果一上車就發現竟有附設「點心吧+充電站」，有成堆的零食以及行動電源，還有酒精、牙線等物品提供免費使用。當時司機甚至看到原PO帶著小孩，不但主動開口表示零食可以拿，甚至還送了一個娃娃，如此貼心的舉動，讓他感到相當貼心。

而貼文下方也引出不少民眾讚嘆回應「這是新竹嗎？我記得我也有搭過這個計程車」、「光是那個巧克力棒，我就覺得很貼心了！女孩和小孩的最愛」、「有幸搭到過一次，司機大哥人真的很好，也說他在當地很出名，雖然不好意思，但還是吃了他一個威德果凍拯救我沒時間吃飯的行程」、「這運將真貼心，準備很妥當！好人一個」。

▲北北基計程車4月1日零時起調漲，起跳價從70元漲至85元。（圖 ／新北市政府交通局提供）
▲台灣大街小巷中，都可以看到的亮黃色的計程車穿梭載客，成為許多民眾出門的首選。（示意圖，非內文車輛 ／新北市政府交通局提供）
《NOWnews今日新聞》也訪問到這輛計程車的司機何大哥，他表示，自己提供「點心吧+充電站」服務的最主要原因，是希望能被客人記住「把自己想成客人，我希望司機提供什麼服務，以後都會想找這司機，而車上的服務，就是我心中的理想」。

何大哥也透露，許多客人上車看到這個點心吧的反應多半都是驚喜且開心，就好像中獎一樣，也有上車前心情不好的客人展露笑顏，但也有沒反應的客人，自己也不會特別打擾對方。至於有沒有因為點心吧而收到小費？何大哥坦言「有多有少」，但最重要的是獲得乘客的信任，得到下次服務的機會，這比一次性的小費來的重要。

有部分網友也好奇這些零食的來源，是否從近期很風行的零食夾娃娃機而來？何大哥則搖頭表示，自己沒有時間夾娃娃，這些零食都是去大賣場自掏腰包購入，「這樣做已經將近七年了，也花了很多錢」。

而零食吧計程車在新竹當地小有名氣，獲得許多乘客的盛讚，對此，何大哥也感動坦言，自己是單親爸爸，一個人要養三個小朋友需要很多錢，「所以我非常認真在這個行業上面」，且由於何大哥自己預約常常排滿，很多時候無法親自前往，而客人們都願意相信他幫忙安排的同行車輛，「非常感謝被我服務過的每個客人，不論車資是1千或1百，都感激在心」。

日本入境塞爆5小時！司機曝「電話半夜狂響」：都要叫車

外國妹來台灣環島！騎重機不慎上國道　遭路人攔車拔鑰匙

夫妻「生出女兒」全家族嗨翻！超扯紀錄終結：等了138年

UNIQLO竟有「結帳神物」！客一用超驚艷：自動感應買什麼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀