獨／計程車附超狂「點心吧＋充電站」被讚爆！司機曝原因

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而貼文下方也引出不少民眾讚嘆回應「這是新竹嗎？我記得我也有搭過這個計程車」、「光是那個巧克力棒，我就覺得很貼心了！女孩和小孩的最愛」、「有幸搭到過一次，司機大哥人真的很好，也說他在當地很出名，雖然不好意思，但還是吃了他一個威德果凍拯救我沒時間吃飯的行程」、「這運將真貼心，準備很妥當！好人一個」。
《NOWnews今日新聞》也訪問到這輛計程車的司機何大哥，他表示，自己提供「點心吧+充電站」服務的最主要原因，是希望能被客人記住「把自己想成客人，我希望司機提供什麼服務，以後都會想找這司機，而車上的服務，就是我心中的理想」。
何大哥也透露，許多客人上車看到這個點心吧的反應多半都是驚喜且開心，就好像中獎一樣，也有上車前心情不好的客人展露笑顏，但也有沒反應的客人，自己也不會特別打擾對方。至於有沒有因為點心吧而收到小費？何大哥坦言「有多有少」，但最重要的是獲得乘客的信任，得到下次服務的機會，這比一次性的小費來的重要。
有部分網友也好奇這些零食的來源，是否從近期很風行的零食夾娃娃機而來？何大哥則搖頭表示，自己沒有時間夾娃娃，這些零食都是去大賣場自掏腰包購入，「這樣做已經將近七年了，也花了很多錢」。
而零食吧計程車在新竹當地小有名氣，獲得許多乘客的盛讚，對此，何大哥也感動坦言，自己是單親爸爸，一個人要養三個小朋友需要很多錢，「所以我非常認真在這個行業上面」，且由於何大哥自己預約常常排滿，很多時候無法親自前往，而客人們都願意相信他幫忙安排的同行車輛，「非常感謝被我服務過的每個客人，不論車資是1千或1百，都感激在心」。