搭飛機坐「尊榮大位」！日本空姐主動搭話 過來人聊超爽
自邊境解封後，出國熱潮就一直不停歇，許多旅遊相關話題也廣受關注。而近期「權證小哥」前往日本遊玩，意外在搭機時坐上「神位」，被日籍空姐主動搭話甚至託付重責大任，遭遇讓許多人直呼好羨慕。
記者潘毅/綜合報導
「權證小哥」5日在臉書上發文分享，自己搭機前往日本觀光，沒想到上機後，座位竟在「逃生艙門旁邊」，正前方就是空姐坐下的位置，而在準備起飛時，日本籍空姐甚至還主動向小哥搭話，用英文交代了一堆重要事情，讓他不禁讚嘆「從來沒看過英文這麼溜的櫻花妹」，同時也覺得坐這個位置的人身負重任。
遭遇曝光後隨即有許多網友羨慕表示「尊榮大位」、「這個位置很寬敞。舒服欸」、「英文不好不能坐的位置XD」、「傳說的相親座」、「腿能伸直超讚，經濟艙最好的位置」、「這是寶座，可以一直看著空姐」。
此外也有不少過來人分享相似經驗「上次也坐這位置，硬找話題跟對面空姐聊，最後觀察出，她們對『代購』話題最感興趣」、「這個位置很棒唷！曾經被升級過一次」、「安全門位置，要能跟組員溝通，以及身上無包紮，身體狀況沒問題」、「我也坐過一次這個位置，但沒跟空姐聊天，因為聽完她講，開始幻想自己要如何英勇救全機」、「逃生門旁的座位確實有重要的任務」、「我老公坐過一次，但對面是空少」。