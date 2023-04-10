自掏腰包每週送慰問金！善願愛心協會27年助2萬弱勢家庭

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善願協會執行長吳倪冬月指出，27年來，弱勢亡者全套免費殮葬件數約有4150件。其中289件屬於外籍人士，包括美國、英國、法國、加拿大、日本、香港、大陸、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬甫塞、越南、韓國、緬甸等，美國在台協會副處長代理處長谷立言也曾發函表達謝意與敬意、泰國辦事處處長更發出外交感謝函，指出善願協助泰籍移工亡故者辦理殮葬、身後事等，提升台、泰兩國民間情誼永續發展。
開設公益教學 協助弱勢學生翻轉人生
善願協會每個月定期扶助弱勢學生到畢業，郭志祥和志工們認為「透過教育可以預防社會貧窮的遺傳，藉由知識力量是翻轉人生的契機」，截至目前為止，善願協會已幫助約300位頂級金字塔頂端高中、大學及研究所貧窮學生，受助生中已有醫師、中央及地方官員、大學講師、公司高管、社工師國考及格等案例。雖然該計畫日前因疫情關係暫停，但日後活動馬上會回復。
2017年，善願協會草擬條例在立法委員廖國棟大力協助下，在立院三讀通過，「在台灣的亡者只要具備低收資格，在任何縣市治喪，都享有免費公塔及火爐」，對低收亡者家屬約可省下5~10萬元。郭志祥指出，雖然無法達成低收亡者在任何縣市使用公部設施都全數規費全免的目標，但政府也正持續進步中，推動修法最主要原因，也是協會們無法為台灣所有窮人辦理公益殯葬，但法案通過就能補足缺口，省下的費用能讓低收翻轉人生。
無償運送弱勢染疫大體、提供免費殯葬
1993年和2021年，台灣遭到SARS及C0VlD-19肆虐，依規定染疫亡者需24小時火化，但運大體費用讓經濟困境家庭難以負擔，善願協會當時提供免費運送SARS及C0VlD-19大體的服務，並依標準作業程式，無償辦理告別式送塔位，再致贈慰問金5萬元，對這些犧牲生命、喚起國人重視疫情的貧疾往生者表達關懷哀悼之意。總計92年SARS協助8件、100年C0VlD-19至今已協助21件。
郭志祥表示，善願愛心協會從1996年2月成立，並以「急難救助」、「公益殯葬」、「賑災」、「致贈營養品」、「逆轉勝工程」等5大服務項目為目標，除養護、看護醫療外，全列入協會幫忙的對象，27年來，每個禮拜日以每4至5人編成一組，由志工自掏腰包或集資，親自慰問送達個案家中，也因為不接受外界捐款，所有行善項目沒有任何一塊錢是行政費用。