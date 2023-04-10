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年薪700萬「稅金噴200萬」！工程師求明路　過來人教4招

▲進入四月後，許多民眾、上班族手上開始接到各種稅單，見到上面的金額更是有苦說不出。（圖／NOWnews資料照）
▲進入四月後，許多民眾、上班族手上開始接到各種稅單，見到上面的金額更是有苦說不出。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅/綜合報導

進入四月後，許多民眾、上班族手上開始接到各種稅單，見到上面的金額更是有苦說不出。一位在IC設計公司的工程師更有感，因為他透露自己年收高達700萬，還有額外被動收入，但光稅金就要繳掉200萬元，忍不住跪求「節稅明路」，遭遇曝光也引起討論。

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一位工程師在論壇Dcard上發文提到，「我目前在design house上班，年薪約700萬，還有被動收入、股利約200萬，但一年繳稅就要200萬左右，每個月的薪水，光繳分期的稅就飽了」。

他也開始尋求節稅的方法「有沒有可能自己成立公司，把薪資收入都轉掛在這家公司裡，我所有開銷就從該公司的稅前花費？或是成立基金會捐錢給自己的基金會等方式？有沒有人可以提供相關資訊或經驗？沒有這方面的財務經驗，但每年繳稅200萬也是很吐血受不了，請指點一條明路」。

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有工程師雖然領著700萬高年薪，但每年的各項稅金也相當驚人，因此開始尋求各種節稅方法。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，隨即有不少相同遭遇者回應「去年繳500萬路過。你只能認命了，從薪水賺來的錢都逃不掉的，如果能避的話你絕對不會是第一個想到的」、「我去年一共繳了280萬。我都研究過了，行不通。最多就扶養報好報滿，長輩有重大傷病卡的要記得拿證明，抵扣會多一些。基本上報稅軟體都列得清清楚楚，一毛錢都少不了」、「滿多朋友後期都是捐款抵稅，幫助弱勢與流浪動物」、「上市公司薪資跑不掉啦，股票還有機會」、「最後選擇都捐錢，給需要的NGO、順便抵稅」。

但有節稅行家表示「本身家庭年收也超過500，就像其他人說的一樣，沒有大幅節稅可能」，但同時他也分享4招小節稅秘訣：
1. 6%自提：風險極低，除非政府倒了，提好提滿
2. 買房：房屋貸款可以抵稅，台灣房價還沒大幅下跌過，但地點一定要注意要買重大建設旁邊，擺10年幾乎沒有賠錢的，缺點是錢會不好動用
3. 投資型保險：錢拿回來時候不用扣稅，但目前都不划算，不如直接投股市
4. 投資美股：除非個人年收入超過1000萬元，否則不大會課到投資美股這一塊，買VOO VTI QQQ這類算穩的，不要隨便賣出，20年長線歷史上顯示沒有賠錢可能，但萬一臨時缺錢變現可能有賠本的可能。

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