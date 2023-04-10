飛日本玩比台灣便宜？他住湖景飯店「只花3千」：差很多
隨著各國邊境解封鎖、防疫限制逐漸取消，許多民眾也紛紛出國進行旅遊，卻也有不少民眾在去玩日本後，在網路上表示「到日本玩比在台灣還便宜」，然而事實真的是如此嗎？對此，《NOWnews今日新聞》訪問了近期跟團前往日本北海道的「權證小哥」，分享5天4夜的下來的真實體驗，他也坦言：「CP值差太多」。
記者潘毅/綜合報導
權證小哥在4月5日時飛往北海道展開旅程，他向記者透露，這次跟團5天4夜的團費為2萬，機票部分也大約在這個價格，行程部分則是有1天自由行，其餘時間跟團、餐食自理。
在這5天間，權證小哥曾到北海道的超市進行田野調查，結果發現當地10顆雞蛋(含稅257日圓，約新台幣60.1元)、牛奶1000ml(含稅224日幣，約新台幣52元)等食品的價格，都比台灣還要便宜，其中北海道當地牛奶以及靜岡縣產的草莓更是格外美味。
北海道特殊美食的部分，則有不到台幣1千元的和牛套餐、5.7公斤的雪場蟹也只賣6萬日圓（約新台幣1萬4千元），權證小哥甚至還在超市購入海膽、白飯等等自製成便宜又美味的海鮮丼飯。
住宿部分，權證小哥則透露，其中一晚他們入住可一覽支芴湖完整美景的湖景飯店，結果一晚2人房只要價3千元，若算上刷卡優惠可能還更便宜，且附有溫泉浴、含早餐，他也推測「這種住宿品質在台灣可能要價破萬元」，因為數十年前，他就曾在台灣入住過知名的湖景飯店。體驗過這5天4夜的各種事物，也讓權證小哥直言「日本與台灣的旅遊相比，CP值真的差太多」。