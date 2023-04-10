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台灣人通用口頭禪！聊天開頭常回「1字」　別對日本人用

▲日常生活中的口語上，有許多人都會無意間講出特定的口頭禪，其中「蛤」這一字，更是在台灣人口中相當常見。（示意圖／取自unsplash）
▲日常生活中的口語上，有許多人都會無意間講出特定的口頭禪，其中「蛤」這一字，更是在台灣人口中相當常見。（示意圖／取自unsplash）

記者潘毅/綜合報導

日常生活中的口語上，有許多人都會無意間講出特定的口頭禪，其中「蛤」這一字，更是在台灣人口中相當常見，就有網友好奇，為何總會有人把蛤」掛嘴邊，貼文曝光也引起熱烈討論。

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一位男子在論壇Dcard上發起討論，他常常看到身邊女生朋友，在回應別人時，都習慣以「蛤」作為開頭，例如：「蛤？你有沒有搞錯」，此外有沒有也特別常在其中出現，這讓他不禁好奇「為什麼女生喜歡說『蛤』這個字」。

疑問曝光後，多數網友卻認為「蛤」不只限定於女生使用，男性們在回應時也會使用，同時坦言「蛤是我下意識會說的，是因為我還沒有辦法反應過來，所以我會先說蛤回應再思考一下」、「糟糕… 我超常說蛤的」、「大部分台灣人都會說好嗎？而且通常都是無意識的，在國外很多人都用這招認出台灣人」。

▲職場壓力山大，根據調查，台灣上班族最怕用英語開會溝通、獨自向全公司簡報。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲有上班族表示，自己曾被業界前輩提醒過，蛤這個口頭禪其實是壞習慣。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
另外有許多人認為，這個口頭禪太容易夾藏惡意，因此相當不喜歡「討厭那種明明有聽到又硬要蛤的」、「真的遇過，有夠燥的」、「超不喜歡別人跟我說蛤的，有種不耐煩的感覺」、「一聽到蛤，就代表你話要重新講一次」、「以前也常說，後來被一位滿成功的業界前輩糾正：明明有聽到，就思考後再回答就好，不要壞習慣第一直覺反應就蛤；如果沒聽到，就請直接說不好意思，沒聽清楚請再重複一次，蛤來蛤去只會顯得不專業，平時的小習慣在不經意間就可能會影響工作表現出來的專業性」。

針對台灣人愛說「蛤」的習慣，其實2021年時，來自西班牙的網紅黑素斯就曾在影片提過，他當時也疑惑「要是聽不懂的話，為什麼不直接請對方再說一次」，會讓人覺得「難道我不值得你的口水是嗎？」

而在與日本朋友對談時，可能也要格外注意「蛤」的使用，因為在日文中「蛤」發音接近「はぁ？」，在日本這通常是想要挑釁對方才會使用的發語詞，若與朋友對話時使用則有些失禮，或會讓對方誤認你生氣了。

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