特斯拉狂飆「正副駕駛睡爛」！驚險畫面瘋傳 最重懲處曝
特斯拉擁有自動輔助駕駛功能人人皆知，但這並不代表駕駛可以「毫無意識」的直接睡覺！近日一名網友在國道五號南下路段時，行經一輛特斯拉的身旁，結果竟然發現正副駕駛睡得香甜，根本沒握方向盤，讓人看了都替他們捏了把冷汗，引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「希望我沒有看錯.....」表示4月8日上午大概8點半，開在國道五號南向8.6公里附近，看到一輛白色特斯拉，結果意外發現該車似乎開啟「自動輔助駕駛模式」，結果正副駕駛直接雙雙睡著，於是便錄下影片發上網示警。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這種真的要罰欸，太誇張啦」、「導航定位目的地：奈何橋」、「晚七天回家而已啊，等撞到時下次再也不敢了」、「確定是自動輔助駕駛模式？還是自動投胎模式」、「會百分之百相信自駕模式的人，真的不要出來害人」、「就算技術成熟，人也要醒著吧，真的太扯了」。
由於影片瘋傳，國道公路警察局第九公路警察大隊也表示，該駕駛行為可能觸犯〈道路交通管理處罰條例〉第43條危險駕駛，可處6千至2萬4千元罰鍰，並且吊扣該汽車牌照6個月並接受道路交通安全講習，呼籲駕駛人「輔助駕駛不等於全自動駕駛，使用輔助駕駛功能仍需注意車前動態，遇有狀況才能及時應變！駕駛應該養足精神再上國道！勿疲勞駕駛，以免影響行車安全」。