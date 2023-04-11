高雄總鋪師砸3億娶媳婦！120秒煙火秀太狂 豪華菜色曝光
高雄內門總鋪師湯富隆（阿隆師）日前娶媳婦，他在南海紫竹前席開將近200桌流水席，不僅有百輛跑車共襄盛舉，豪華菜色不說，現場還有屠宰黑鮪魚秀以及長達120秒的煙火秀，整體排場超狂，市值高達3億元，連高雄市觀光局局長高閔琳到現場都驚呼「吃完要爆肥好幾公斤！」
記者張嘉哲/綜合報導
阿隆師日前娶媳婦，一大早新郎兒子湯貴翔乘坐保時捷Macan GTS迎娶新娘，迎娶車輛中，價值1780萬元的麥拉倫600lt也成為眾人焦點，其他像是瑪莎拉蒂等等高檔跑車都沒缺席，光是迎娶禮車就有百輛，排場相當盛大。
另外，200桌流水席菜色也是相當不得了，據了解，每一桌售價超過2萬元，除了一開桌就有巨無霸鮪魚表演秀之外，菜色有海鮮大拼盤，龍蝦，鮑魚等多種海鮮料理，另外超浮誇南部獨有的「水果塔」，阿隆師舉辦的婚宴更是「5層12種水果以及甜點組成」，高雄市觀光局局長高閔琳也親臨現場，在臉書發文表示「高雄內門辦桌就是厲害，不怕你吃，就只怕你吃太撐！史上最澎拜的菜色和最甜的水果盤就在這裡！」
最後則是婚禮尾聲的120秒煙火秀，讓賓客們超驚喜，紛紛拿出手機拍攝，也為婚禮劃下完美句點。消息曝光後，不少網友紛紛回應「太澎湃了，南部限定呷粗霸欸，還有煙火可以看」、「水果塔超級猛的，內門的料理都是很澎湃霸氣」、「看到口水都快滴下來了！阿隆師真是疼兒子」、「真的太誇張了，好澎湃的辦桌喔」。