61歲女嫁29歲老公！「兒子比丈夫大」爆紅 本尊照超震撼
67歲詞曲創作者李坤城日前癌逝，這也讓他與小40歲的林靖恩之間的「爺孫戀」成為話題。然而事實上，老少配在國外其實也非常常見，日本有一對「嬤孫戀」近日話題頗高，除了女方已經61歲之外，老公的年齡卻比自己的兒子還要年輕，而且女方保養得宜，看起來根本不像61歲，掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日本本61歲女子名叫蔵田りつ子，經常透過IG分享自己和丈夫的日常，而自己的丈夫現年才29歲，兩人相差了32歲之多，仔細瀏覽IG可以發現，他們一起到日本各地出遊，並且吃遍各大美食，而值得一提的是，他們還會跟蔵田りつ子的36歲兒子一家人一起出遊，而蔵田りつ子本人看上去一點都沒有61歲的痕跡，保養的非常良好。
根據蔵田りつ子在貼文當中介紹，原來她過去有過一段婚姻並且育有一子，但後來婚姻破局，某次在新宿的一家咖啡廳遇到現任丈夫，當時他把手機忘在店裡又回來找尋，讓蔵田りつ子印象深刻，後來兩人又在電車上相遇，於是才交換聯絡方式，展開了這段感情，蔵田りつ子說「年齡差距不會成為我們之間的阻礙，婆家也不太在乎」。
而蔵田りつ子也在IG上發出拍攝的婚紗照，不少網友紛紛回應「您看起來真的沒有61歲啊！保養的真好」、「老公還比兒子更年輕www」、「老公比兒子還要年輕是哪一個部分出了問題www」、「相處起來感覺比很多同年齡夫妻還要融洽欸」、「好甜蜜啊！祝福你們喔」、「61歲？真的看不出來」。