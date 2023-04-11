黑鮪季到！日本橋海鮮丼浮誇三部曲 帝王蟹和牛火鍋上市
上週屏東才釣上台灣第一鮪，日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN）今（11）日便搶先宣布，後天4/13正式推出「日本極上黑鮪季」，打造台灣獨家一丼兩吃的「日本黑鮪珠寶盒」，以及一碗品嚐三種不同黑鮪部位的「海鮮丼」三部曲。適逢母親節還推出台灣限定帝王蟹及和牛極品火鍋，犒賞寵愛家人。
記者蕭涵云/綜合報導
有「海中黑金」之稱的日本黑鮪魚，4月正「著時」既肥美又鮮甜，日本橋海鮮丼辻半推出日本靜岡產的黑鮪魚，打造夢幻一品三吃的美味。<絢> 黑鮪魚海鮮珠寶盒，以頂級黑鮪大腹佐以金黃海膽，領銜碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、魚卵、鯡魚卵、黑海松貝 、海苔、紫蘇葉等，多達8～10種豪華海鮮。
掌握日本橋海鮮丼獨創「留」、「拌」、「鋪」、「淋」、「湯」、「鮮」吃法6字訣，先享受碗中滿滿的新鮮刺身，再請店家注入自京都名菜「鯛茶漬け（鯛茶泡飯）」，讓高湯將魚生燙個半熟後，再品嚐二次鮮美。尤其當日本黑鮪淋上熱湯後形成湯霜，吃得到難得的細膩滋味。
而「<耀>日本黑鮪丼」，則特選嫩粉色油花成網狀均勻分佈的「大腹」部位，一口咬下吃得到入口即化的鮮甜肉質；也有色澤較深、軟綿交融的「中腹」，以及紅潤色澤、緊致Q彈的「赤身」，與特調赤醋飯一起吃下溫潤肥腴；再拌入生食級的濃郁月見蛋黃，並搭配阿根廷天使紅蝦、魚卵、鮪魚泥、紫蘇葉，多種海味蔓延在嘴裡。美味更加乘。
今年還全新推出肉質肥厚細嫩的「帝王蟹海鮮火鍋」，搭配珍饈極品紅魽下巴、特大文蛤與主廚特製手工蝦滑；「山海和牛火鍋」則特選肉質柔嫩的澳洲和牛，搭配綜合野菜盤、手工蝦滑及生食級北海道干貝，雙雙涮出澎湃海味，剛好迎接母親節寵愛家人一起品嚐。