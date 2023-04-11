ATM領6千第2天！133萬人拿到錢　3情況提款失敗可這樣做

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至於這15家指定金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政，在這些金融機構貼有識別貼紙的ATM共2萬6鎮688台都可以領取6千元，民眾可視自己方便時間就近領取，若遇有排隊情事，可至鄰近ATM機台領取。
不過，要透過ATM領取6000元，本人記得攜帶提款卡、身分證、健保卡，若要幫未滿13歲小孩領取，除了帶好金融卡，還須備妥自己或監護人的身分證及孩童健保卡號才行，並透過5步驟，包括插入提款卡、選擇「全民共享普發現金」、輸入密碼、輸入持卡人身分證或居留證、健保卡雙證件卡號，就能完成交易，領到6000元。
不過，財政部也提醒，有3種情況可能會領款失敗，包括卡片帳戶與輸入的身分證統一編號不一，或卡片帳戶為已結清帳戶或警示帳戶，或是卡片的帳戶所屬分行離線或故障，民眾如有疑問請洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。
若ATM會顯示「卡片帳戶為問題帳戶」，後續該如何領取普發現金6千元？財政部表示，如果提款卡所屬帳戶為已結清帳戶，請更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項，如果提款卡所屬帳戶為警示帳戶，請改以「郵局領現」方式領取。
此外，雖然日盛銀行已併入台北富邦銀行，但民眾若在更換為台北富邦銀行提款卡前，仍可持日盛國際商業銀行提款卡至指定金融機構的ATM機台領取普發現金6000元。
至於開放第2天有多少人已透過ATM領取6千元？截至今日上午9時為止，根據財政部在「6000.gov.tw」公告，普發6000元「登記入帳」已登記人數達894萬1684人次，ATM領現也有133萬2690人領到錢。
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