最美星二代韓菲現身日本！自彈自唱〈First Love〉影片曝
藝人余皓然和王中平的20歲女兒韓菲日前才在《NOWnews今日新聞》民調中打敗歐陽娜娜，奪下「最美星二代」冠軍，擁有甜美長相、天籟美聲以及超強樂器實力的她，去年底從加拿大多倫多大學休學返台出道，宣告進軍樂壇，目前正積極準備新作品。10日，她現身日本東京當起街頭藝人，在路邊自彈自唱〈First Love〉，甜美嗓音吸引不少人圍觀。
記者郭佩蓉/綜合報導
韓菲10日在IG曬出「日本大挑戰」直播影片，只見她穿著藍色Oversize襯衫，「下半身失蹤穿搭」大方展現一雙美腿，在日本東京街頭自彈自唱〈First Love〉、〈Lovin' You〉等歌曲，甜美唱腔、在水準之上的演出讓不少路人停下腳步圍觀，並且給予熱情掌聲鼓勵。
演唱完畢後，她也不忘向觀看直播的粉絲道謝：「謝謝大家今天來看我的直播，這是我們企劃大魔王給我的一個大挑戰，在準備的時候還蠻緊張的，因為真的是很臨時的任務，很謝謝大家陪我完成這個挑戰，雖然表演不是說非常完美，但我之後會更努力更加油，讓之後每場演出變得更好，謝謝大家。」
影片曝光後，已有將近3萬人觀看，粉絲們也紛紛留言：「太棒了」、「真的很厲害很棒，街頭演出加直播放送，根本就是難度超高的挑戰，我覺得悅耳動聽，很舒服的聲音跟唱法」、「超級喜歡，妳是我一直以來很看好的星二代，加油」、「好好聽，妳很棒喔」，甚至還有網友問：「〈Lovin' You〉唱的是IU的版本嗎？感覺好像！」，韓菲也親自回應：「對。」