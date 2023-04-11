一撕全毀！保溫瓶貼紙「關鍵功效」曝　日廠商：千萬別碰

要出國先看！安檢人員一封信讚爆　回國「1舉動」噴20萬

▲最近隨著疫情逐漸趨緩，不少國人都有安排出國的計畫。（示意圖／Pexels）
▲最近隨著疫情逐漸趨緩，不少國人都有安排出國的計畫。（示意圖／Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

最近隨著疫情逐漸趨緩，不少國人都有安排出國的計畫，然而許久未出國的你，也許忘記了很多規定！近日，就有一名才剛從機場離職的安檢就分享了「回國流程」，並溫馨提醒因為非洲豬瘟的緣故，並不能攜帶國外的肉製品回台，否則將會被罰20萬到100萬元！最近要出國的民眾可真的要注意。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「前陣子在機場的安檢上班，但為了同事們著想，所以還是跟大家說一下現在回國的流程，大概就是下飛機後進行邊境安檢>移民署>行李轉盤>過海關>快樂回家，邊境安檢就是幫忙檢查手提行李是否有檢疫物，基本上一定會翻到底，因為總是會有旅客藏食物，我們非本意要翻旅客的包包，這是我們的工作」。

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▲回國禁止攜帶豬肉製品，否則最高將會被罰100萬元喔！（圖/農委會提供）
「聽到同事分享，曾經有旅客要求恢復原狀，對我們大小聲的旅客更是不計其數」該網友提到「我們大可以不檢查，讓旅客們直接下樓領行李，被狗狗檢查，但這樣要訓練更多狗狗，狗狗們也會很辛苦，反正大家記得，如果沒有我們檢查，下一關直接到海關，查到就是直接罰錢，我們的職責是幫忙檢查、勸導，好心要守護大家錢包的一個工作，卻時常被辱罵，換作是其他人堅持的下去嗎？希望大家都能尊重這份職業」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「辛苦你們了，昨天剛回國，真的很感謝你們在第一線守護」、「保証遵守命令，你們都辛苦了」、「辛苦你們了，有你們在第一線真的很棒」、「真的是幫大家省荷包嗚嗚！謝謝你們很感激」、「那我上次從日本回來怎麼沒被檢查啊？」、「原來只有疫區，日本不是疫區所以不用檢查」。

而事實上，防堵非洲豬瘟的工作一直以來都有在進行，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為防堵非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病入侵，也避免旅客違規攜帶檢疫物入境致遭處高額罰鍰事發生，像是火腿、臘肉、香腸等肉製品都是不可攜帶入境的食物，根據統計，2022年違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數計169人，較2021年全年被裁罰人數43人，明顯增加，民眾可要記得不要跟荷包過意不去！

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▲為了防堵非洲豬瘟，機場邊境安檢的工作仍然持續在進行中。（圖/防檢局提供）

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