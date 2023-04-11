要出國先看！安檢人員一封信讚爆　回國「1舉動」噴20萬

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「聽到同事分享，曾經有旅客要求恢復原狀，對我們大小聲的旅客更是不計其數」該網友提到「我們大可以不檢查，讓旅客們直接下樓領行李，被狗狗檢查，但這樣要訓練更多狗狗，狗狗們也會很辛苦，反正大家記得，如果沒有我們檢查，下一關直接到海關，查到就是直接罰錢，我們的職責是幫忙檢查、勸導，好心要守護大家錢包的一個工作，卻時常被辱罵，換作是其他人堅持的下去嗎？希望大家都能尊重這份職業」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「辛苦你們了，昨天剛回國，真的很感謝你們在第一線守護」、「保証遵守命令，你們都辛苦了」、「辛苦你們了，有你們在第一線真的很棒」、「真的是幫大家省荷包嗚嗚！謝謝你們很感激」、「那我上次從日本回來怎麼沒被檢查啊？」、「原來只有疫區，日本不是疫區所以不用檢查」。
而事實上，防堵非洲豬瘟的工作一直以來都有在進行，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為防堵非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病入侵，也避免旅客違規攜帶檢疫物入境致遭處高額罰鍰事發生，像是火腿、臘肉、香腸等肉製品都是不可攜帶入境的食物，根據統計，2022年違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數計169人，較2021年全年被裁罰人數43人，明顯增加，民眾可要記得不要跟荷包過意不去！