名家論壇》黎榮章／出口轉內銷　小英民主夥伴之旅有用？

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然而，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察蔡英文近一年多來與台美關係有關的網路聲量，這次蔡過境美國，造成的網路聲量最高點為8662則，明顯較去年8月裴洛西議長來台時的高峰11049則少了一大截，儘管蔡英文此行為期10天，兩度過境美國，還創下與美國議長在美見面的首例，且蔡英文在期間不斷提及「台灣團結守護民主自由」、「與世界交流」、「世界看到台灣」、「台灣是世界可靠的夥伴」等語，但從網路聲量的回饋來看，台灣民眾顯然已對這樣的宣傳手法感到疲憊。
進而觀察蔡英文近一年多的網路正負面聲量比例，可以發現，蔡近一年並沒有因為龐貝奧、裴洛西等人訪台，或蔡英文會見麥卡錫而有明顯變化，正聲量多維持在10%上下，負聲量則是在30%左右，正負面聲量差距多在15%-20%之間，只有去年11月底民進黨在九合一大選大敗後，才讓蔡12月的負聲量飆高、正聲量低落，正負聲量差距才飆漲到近30%。這顯示，外交上突破與連帶的宣傳，並沒有為蔡英文的網路好感度加分。
網友對蔡英文這次出訪的看法如何？從網路留言風向的主題類聚來看，最多30%的聲量為網友為台灣加油，15%呼應民進黨的論調「守護民主守護台灣」，15%認為「美國仍強調一個中國」，9%認為「台灣只是美國的棋子」，8%體恤蔡英文辛勞，8%替蔡英文加油，8%感謝蔡英文讓台灣走向世界，也仍有8%民眾質疑台美何時才能建交。
整體而言，肯定的留言仍大於否定，兩者比例約7:3。然而不管是肯定還是否定的留言內容，都與藍綠兩陣營平時的論述相近，換句話說，從蔡麥會當天的網友留言來看，這樣的外交議題已淪為只有藍綠各自陣營的核心支持者才較關心的議題，中間選民對這類型的外交議題已逐漸無感，不僅不願意參與討論，也無法激起新的觀點、新的討論火花。
蔡英文歷次透過外交議題「出口轉內銷」的正向宣傳，最終使得操作「台美關係史上最佳」、「民主夥伴支持台灣」等帶來的邊際效益越來越低，只剩下綠營基本支持者呼應；一般民眾期待看到台美關係有無實質性的進展與突破，例如簽署雙邊貿易協定等，其餘不管是美國通過多少惠台法案、歐洲通過怎樣的挺台決議，在民眾眼中都將淪為形式上的宣示，民眾很難有深刻感受。民進黨執政下，兩岸關係凍結，外交事務若又只靠大內宣，恐難獲民眾支持。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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