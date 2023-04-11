太狂了！等比還原「大紅鴛鴦盆」悠遊卡 刷完直接丟進盆
悠遊卡公司日前推出「大紅鴛鴦盆」造型悠遊卡，勾出網友回憶殺引發討論，「小時候都用這個洗澡」、「阿嬤家的澡盆」。一名改造達人用家中大紅鴛鴦盆，神還原1：1比例的巨無霸「大紅鴛鴦盆悠遊卡」，還帶它去超商購物，放在悠遊卡結帳平台，讓店員嗶完商品就丟進去，秒變購物盆。
記者徐銘穗/綜合報導
「大紅鴛鴦盆」造型悠遊卡4月5日清明節在全家、7-11上市，每個售價290元。商品一上架就引發網友熱烈討論。許多網友立刻秀出手上的戰利品，紛紛笑稱「這悠遊卡也太煩了吧～可愛東西一直出，買不完呢」、「買個回憶，高中時期買過，因為它最便宜」、「就是這個古早味」，也有人想起以前的美好回憶「很懷念耶」、「我想起我阿嬤⋯」、「小時候在阿嬤家都拿來噓噓的」。
改造達人「Hung Wei Lo」在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」社團，貼文「自改大紅鴛鴦盆悠遊卡嗶！嗶！嗶！帶著偶自改的大紅鴛鴦盆去儲值&消費，多功能用途！代替塑膠袋，結帳後整盆帶著走！輕鬆又環保！保證吸睛百分百！自己不尷尬，尷尬的就是別人啦！」還附上他實際購物影片。
貼文一出，網友紛紛留言「也太大 哈哈哈 好可愛」、「太狂」、「店員要說，裝滿才能離開...」、「太強大了」、「還可以買肯德基全家餐」、「想看帶著去搭捷運」、「一石二鳥！好棒的發明」、「我看影片都覺得尷尬」。
有網友好奇原PO帶著臉盆購物時店員的反應，問說「店員是否先一臉疑惑，再來佩服刷盆？」原PO回說「 哈！偶常去的幾間消費門市大多見怪不怪了！反倒其他客人較好奇！」並說「偶很淡定自然！就當是購物盆裝東西帶走！哈哈！」