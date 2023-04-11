一撕全毀！保溫瓶貼紙「關鍵功效」曝　日廠商：千萬別碰

太狂了！等比還原「大紅鴛鴦盆」悠遊卡　刷完直接丟進盆

▲網友將家中大紅鴛鴦盆改造成悠遊卡，還帶著它到超商購物，引得一旁顧客好奇查看。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）
▲網友將家中大紅鴛鴦盆改造成悠遊卡，還帶著它到超商購物，引得一旁顧客好奇查看。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）

記者徐銘穗/綜合報導

悠遊卡公司日前推出「大紅鴛鴦盆」造型悠遊卡，勾出網友回憶殺引發討論，「小時候都用這個洗澡」、「阿嬤家的澡盆」。一名改造達人用家中大紅鴛鴦盆，神還原1：1比例的巨無霸「大紅鴛鴦盆悠遊卡」，還帶它去超商購物，放在悠遊卡結帳平台，讓店員嗶完商品就丟進去，秒變購物盆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「大紅鴛鴦盆」造型悠遊卡4月5日清明節在全家、7-11上市，每個售價290元。商品一上架就引發網友熱烈討論。許多網友立刻秀出手上的戰利品，紛紛笑稱「這悠遊卡也太煩了吧～可愛東西一直出，買不完呢」、「買個回憶，高中時期買過，因為它最便宜」、「就是這個古早味」，也有人想起以前的美好回憶「很懷念耶」、「我想起我阿嬤⋯」、「小時候在阿嬤家都拿來噓噓的」。

▲正版的大紅鴛鴦臉盆造型悠遊卡（右），在改造版1：1的大紅鴛鴦臉盆悠遊卡面前更顯迷你。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）
▲正版的大紅鴛鴦臉盆造型悠遊卡（右），在改造版1：1的大紅鴛鴦臉盆悠遊卡面前更顯迷你。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）
改造達人「Hung Wei Lo」在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」社團，貼文「自改大紅鴛鴦盆悠遊卡嗶！嗶！嗶！帶著偶自改的大紅鴛鴦盆去儲值&消費，多功能用途！代替塑膠袋，結帳後整盆帶著走！輕鬆又環保！保證吸睛百分百！自己不尷尬，尷尬的就是別人啦！」還附上他實際購物影片。

貼文一出，網友紛紛留言「也太大 哈哈哈 好可愛」、「太狂」、「店員要說，裝滿才能離開...」、「太強大了」、「還可以買肯德基全家餐」、「想看帶著去搭捷運」、「一石二鳥！好棒的發明」、「我看影片都覺得尷尬」。

有網友好奇原PO帶著臉盆購物時店員的反應，問說「店員是否先一臉疑惑，再來佩服刷盆？」原PO回說「 哈！偶常去的幾間消費門市大多見怪不怪了！反倒其他客人較好奇！」並說「偶很淡定自然！就當是購物盆裝東西帶走！哈哈！」

▲原PO也在改造版1：1的大紅鴛鴦臉盆悠遊卡上加裝掛勾，方便攜帶。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）
▲原PO也在改造版1：1的大紅鴛鴦臉盆悠遊卡上加裝掛勾，方便攜帶。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書_Hung Wei Lo）

EVA福音戰士初號機立體悠遊卡開賣　嗶卡眼睛會噴光超炫

「古早悠遊卡」用法有趣！網曝滿滿回憶：用過的都超過40

灌籃高手夯爆！「真人版彩子」現蹤台灣影院　眾讚神還原

比大冰奶強！星巴克橄欖油咖啡成「強瀉藥」　業者回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀