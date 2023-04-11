63歲鍾楚紅凍齡模樣驚人！江振誠同框喊：我的擋泥板女神

63歲香港女星鍾楚紅暱稱「紅姑」，甚至被譽為「東方瑪麗蓮夢露」，她自1994年就淡出螢光幕，不過身為一代女神，一舉一動仍深受粉絲關注。近日她與妹妹低調來台灣旅遊，品嚐不少美食，近日更到台北米其林二星餐廳Raw用餐，主廚江振誠也在IG貼出同框照，嗨喊：「我永遠的擋泥板女神。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲鍾楚紅27日到信義區某間咖啡廳和朋友聚餐，穿著時尚簡約，並頂著素顏現身。（圖／翻攝自鍾楚紅微博）鍾楚紅近日來台展開美食之旅，不僅到咖啡廳與朋友聚會，還與「寬姊」邱瓈寬現身松山區高檔火鍋店用餐，雖然胭脂未施，但素顏的模樣卻相當凍齡。昨（10）日，Raw主廚江振誠在IG曬出與鍾楚紅的合照，只見她對著鏡頭微笑，氣色紅潤，狀態絕佳，穿著白色上衣搭配綠色外套，將手插進口袋裡，優雅又率性。▲Raw主廚江振誠（左）與香港女星鍾楚紅（右）同框。（圖／翻攝自江振誠IG）江振誠和偶像合照，開心直呼：「從我皮夾裏（裡）的護貝照片、豪邁125的擋泥板…到能與我永遠的女神一起拍照、說話，it has been amazing!（太棒了）。」可見鍾楚紅魅力就連名廚也無法擋，照片曝光後，網友們也紛紛留言：「真的一樣美，我也收集她好多照片，書局有賣護貝那種」、「鍾楚紅啊！永遠的超級女神，形象好、不做作！她的優雅是深藏在基因裡的！我要哭了」、「廚神與女神」、「oh my god」、「哇！是紅姑！她真的好美好美喔～是我心目中最美的香港女神」、「兩位根本都是凍齡。」 在 Instagram 查看這則貼文 Andre Chiang（@andrechiang_sg）分享的貼文夏于喬終於見阿妹！唯一合照「邊哭邊笑」囧臉17萬人讚翻最美星二代韓菲現身日本！自彈自唱〈First Love〉影片曝李坤城ICU插管娶小40歲妻子！爺孫戀「結婚原因」超現實爺孫戀李坤城過世！林靖恩曾被轟「世紀不孝女」認已結婚