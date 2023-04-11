念「這科系」毀前途？台大生嘆：畢業就失業　行家揭真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少材料系的同學紛紛表示「本文可無縫替換工院所有系」、「化工、化學、化材、材料一家親」、「最後一個志願我覺得是化工，不去化工廠所學毫無用處，去化工廠薪水低環境差，我學材料還可以在半導體商當RD」、「真的哭哭...正在念材料系大一就有感了」、「化工也是啊....當初應該是撞到才選化工」、「化工化學材料都一樣啦，出社會工作真的除了科技廠輪班不知道要幹嘛」；不過也有人表示「不管怎樣都比文組好吧？」、「覺得還是屌打70%文組欸」。
然而，仔細看各位大學生提到的科系，對於「材料系」的評價確實不怎麼樣，網路上聲量並不高，去年就有成大材料系的同學上104官網提問，表示因為看到網路評價不好，對自己的未來也有些迷惘，於是好奇請益「如果不想去台積電當輪班的話，還有什麼其他出路呢？難道材料系真的這麼侷限嗎？」
貼文曝光後，就有行家出面解答，化學工業研發處資深程經理表示「材料系的出路並沒有那麼的侷限，只要跟材料相關的行業都可以切入的機會，最重要的是在學校階段能建立專業基礎與相關技能、以及培養研究態度與跨領域學習能力，這會是決定未來出路的關鍵因素」；而半導體企業主管則回應「你在104打上材料，至少有一萬六千個職缺，那些能兼顧生活就要進去慢慢挑，重考電資薪水最高也是幾乎都去半導體，，和材料不一樣是有很多IC設計工作可選擇就是了」。