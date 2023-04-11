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念「這科系」毀前途？台大生嘆：畢業就失業　行家揭真相

▲大學科系很多種，現在不少人都是「選系不選校」，為了替未來的出路著想。（示意圖／Pixabay）
▲大學科系很多種，現在不少人都是「選系不選校」，為了替未來的出路著想。（示意圖／Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

最近正值學測成績放榜之後，不少人在申請入學自己想念的科系，然而科系影響的未來工作的出路，因此不少人從選科系開始就格外的謹慎，以防自己「浪費四年讀書，卻在未來派不上用場」。不過，近日一位台大材料系的同學卻在網路上感嘆，透露念化學系根本是「自毀前途」，甚至直言「畢業即失業」，引起不少同類別科系的同學熱議。

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一名台大的同學在「Dcard」貼文指出「你各位再填材料系就真的是自毀前程，材料系即使博班畢業去台積電一個月底薪也只有7、8W多，你乾脆填哲學系好了，反正台積點什麼科系都收，材料系真的不要考慮，如果考上台大材料系最好放棄重考，不然考去私立電機系都更好，不要不相信，材料系畢業幾乎等於失業」。

▲網友分享自己所念科系在過年回家時，會被長輩誤會的種種情況。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台大生分享自己念材料系「畢業即失業」，引起不少人討論。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，不少材料系的同學紛紛表示「本文可無縫替換工院所有系」、「化工、化學、化材、材料一家親」、「最後一個志願我覺得是化工，不去化工廠所學毫無用處，去化工廠薪水低環境差，我學材料還可以在半導體商當RD」、「真的哭哭...正在念材料系大一就有感了」、「化工也是啊....當初應該是撞到才選化工」、「化工化學材料都一樣啦，出社會工作真的除了科技廠輪班不知道要幹嘛」；不過也有人表示「不管怎樣都比文組好吧？」、「覺得還是屌打70%文組欸」。

然而，仔細看各位大學生提到的科系，對於「材料系」的評價確實不怎麼樣，網路上聲量並不高，去年就有成大材料系的同學上104官網提問，表示因為看到網路評價不好，對自己的未來也有些迷惘，於是好奇請益「如果不想去台積電當輪班的話，還有什麼其他出路呢？難道材料系真的這麼侷限嗎？」

貼文曝光後，就有行家出面解答，化學工業研發處資深程經理表示「材料系的出路並沒有那麼的侷限，只要跟材料相關的行業都可以切入的機會，最重要的是在學校階段能建立專業基礎與相關技能、以及培養研究態度與跨領域學習能力，這會是決定未來出路的關鍵因素」；而半導體企業主管則回應「你在104打上材料，至少有一萬六千個職缺，那些能兼顧生活就要進去慢慢挑，重考電資薪水最高也是幾乎都去半導體，，和材料不一樣是有很多IC設計工作可選擇就是了」。

▲104職涯診所官方回應，解析「材料系」未來的出路，其實並不侷限於科技廠輪班的職位。（圖/104職涯診所官網）
▲104職涯診所官方回應，解析「材料系」未來的出路，其實並不侷限於科技廠輪班的職位。（圖/104人力銀行官網）

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