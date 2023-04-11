7-11御飯糰包裝變了！「五條虛線用途」揭曉：貼心設計
超商的御飯糰因為方便價格又便宜，成為不少人當早餐的首選，隨手拿了一顆就結帳相的快速。不過，吃過御飯糰的你，是否曾經因為拆包裝失敗的情況呢？近日，就有網友發現7-11的御飯糰包裝全部更新，其在包裝上留下「五條虛線」，真實用途曝光之後，掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出，不知道大家以前有沒有開御飯糰時，撕開中間那一條的時候，被正面的標籤或是背面的營養標示給擋住過，然後硬扯下來的話，袋子直接爆開，但最近發現7-11的御飯糰包裝變了，前面跟後面都有「切開虛線！」這樣拉下來也不會被標籤卡住！
只見貼出的照片，御飯糰的字樣上面都有「切割開的虛線」，而背面的的營養標示也同樣有虛線，讓你可以輕鬆「一拉到底」！該網友也提供不沾手吃法，表示御飯糰中間線扯開之後，接著把「右邊的套子拆掉再裝回去，接著把左邊套子拆掉裝到右邊，就會變成類似手捲那樣的吃法！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「難怪之前失敗機率那麼高！現在好好拉」、「小巧思欸，難怪現在比較好開」、「以前失敗的機率真的比較高」、「這什麼神奇的新發現....」、「沒看都沒注意，也太貼心」、「我一直以為是有改包裝材質，原來是有割線！」、「原來是多割線！想說怎麼變好撕勒，奇怪知識又增加了」。