房市／誰說房仲只適合男生　她補土、修繕樣樣自己來

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提到女生都不太愛接觸的油漆、批土，黃文羚說每當她接到委託時、都會把屋況徹底瞭解，有一次她發現窗台邊似乎因屋主前房客忘記關窗戶、導至雨水浸潤使窗框旁木製裝潢表面脆裂，她決定請教補土師傅並購買材料、親手批土油漆，不只為屋主省下了工錢，屋主還對他說:「你比我還關心我的房子呢! 」房子成交後隔年去確認窗框、補好問題都沒再發生，也讓黃文羚對自己的技術很有信心，更因幫社區住戶補油漆，進而接到委託、甚至成交。
黃文羚以先義後利為出發點，加上客製化的服務，使她服務評價連年滿分，今年還榮獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會「第17屆傑出經紀人員」，她說這個獎項有一半要分給公司，因為信義房屋以人為本的企業理念以及完善的教育訓練，讓她對待每位客戶都像親人一般，協助客戶成交，又能與客戶成為好朋友，這是其他行業很難獲得的成就感。
信義房屋的女性員工占比有逐年成長的趨勢，甚至許多女性員工在利用信義房屋數位化工具上更有效率，銷售業績比男性還好，黃文羚就說新進來的女生同仁很幸運，以前到處派報投信箱，既不環保效果也有限，現在買方利用信義房屋APP就可以用3D角度看房瀏覽多種裝潢後風格，事半功倍之虞，更有時間做社區服務，提升社區住的品質。