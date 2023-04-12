房市／愛地球也愛同仁　信義房屋推永續制服

房市／誰說房仲只適合男生　她補土、修繕樣樣自己來

▲信義房屋松江南京店主任黃文羚，把客戶的房子當成自己的，整理得一塵不染。（圖／資料照片）
▲信義房屋松江南京店主任黃文羚，把客戶的房子當成自己的，整理得一塵不染。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

一般人印象房仲工作普遍適合男性，信義房屋松江南京店主任黃文羚反轉刻板印象，主動替客戶換紗窗、油漆補土樣樣來，甚至還協助修繕老舊公寓殘破不堪的樓梯扶手，把客戶的房子當自己的房子來照顧，比男生還拚的她不只在信義房屋獲獎連連，更榮獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會第十七屆傑出不動產經紀人。

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「客製化的服務+超越客戶期待」是黃文羚從進入信義房屋第一天就說到做到的事，還是新人時期曾經接到一間老舊公寓的委託，黃文羚發現樓梯欄杆多處搖晃十分危險，在客戶同意下合力與其他住戶溝通討論共同出資修繕樓梯，不僅用低於行情的費用將樓梯整修完成，更在一個月後就協助客戶將物件順利成交，她說出發點是考量到同棟住戶裡老人小孩住的安全，但就如同信義房屋先義後利的理念一樣，做超越客戶期待的事情，好事就會隨之而來。

提到女生都不太愛接觸的油漆、批土，黃文羚說每當她接到委託時、都會把屋況徹底瞭解，有一次她發現窗台邊似乎因屋主前房客忘記關窗戶、導至雨水浸潤使窗框旁木製裝潢表面脆裂，她決定請教補土師傅並購買材料、親手批土油漆，不只為屋主省下了工錢，屋主還對他說:「你比我還關心我的房子呢! 」房子成交後隔年去確認窗框、補好問題都沒再發生，也讓黃文羚對自己的技術很有信心，更因幫社區住戶補油漆，進而接到委託、甚至成交。

黃文羚以先義後利為出發點，加上客製化的服務，使她服務評價連年滿分，今年還榮獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會「第17屆傑出經紀人員」，她說這個獎項有一半要分給公司，因為信義房屋以人為本的企業理念以及完善的教育訓練，讓她對待每位客戶都像親人一般，協助客戶成交，又能與客戶成為好朋友，這是其他行業很難獲得的成就感。

信義房屋的女性員工占比有逐年成長的趨勢，甚至許多女性員工在利用信義房屋數位化工具上更有效率，銷售業績比男性還好，黃文羚就說新進來的女生同仁很幸運，以前到處派報投信箱，既不環保效果也有限，現在買方利用信義房屋APP就可以用3D角度看房瀏覽多種裝潢後風格，事半功倍之虞，更有時間做社區服務，提升社區住的品質。


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