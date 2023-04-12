泰國潑水節！帕泰家冬蔭功海鮮湯免費喝 1招再送4U2腮紅
連續6年獲得泰國《米其林指南》必比登推薦的帕泰家Baan Phadthai，在台灣慶祝泰國潑水節，4/13～4/26，點4人套餐，即贈「冬蔭功海鮮湯」免費喝；活動期間於店內用餐，拿著4U2腮紅造型手拿牌和料理拍照，上傳個人FB或IG，直接贈送泰國知名彩妝品牌4U2「YOU HEART ME 心型刻字腮紅」。
記者蕭涵云/綜合報導
豆府餐飲集團旗下的帕泰家，全台擁有4間門市，必吃「泰式炒河粉」、「帕泰家甘藍手卷」等招牌美食。為盛大慶祝泰國傳統新年的潑水節，自4/13起連續14天祭出優惠活動，只要到店用餐，點購「4人套餐」，當日即可免費享用道地「冬蔭功海鮮湯」一份。單桌單次限贈乙份，不得拆桌使用；活動限內用，外帶、外送不適用，活動優惠也不得合併使用。
呼應潑水節除了潑水祈福，也有互抹痱子粉代表祝福與喜歡之意，帕泰家更聯手泰國知名彩妝品牌4U2，只要於活動期間4/13～4/26，到門市用餐，拿著4U2腮紅造型手拿牌和料理拍照，再上傳至個人FB或者IG，就直接贈4U2「YOU HEART ME 心型刻字」腮紅乙個。
被少女們暱稱為「泰國3CE」的高CP值大勢彩妝品牌，竟然免費贈送，實在太大方了啊。提醒大家，贈品隨機出貨，恕無法挑選顏色；數量有限，兌換完畢為止，單桌單次限贈贈品乙份。
另外，路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，進駐南港中國信託金融園區，新推「一個人的泰菜」，迎合上班族商務需求，鳳梨炒飯、椒麻雞、紅咖哩酥炸軟殼蟹、泰式船麵等主餐，最低220元起，並祭出免費泰式自助吧吃到飽，CP值頗優。