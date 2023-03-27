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路易莎旗下「初泰」開第2間！小菜吃到飽：1個人嗑爆泰式

▲路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，新推「一個人的泰菜」，最低220元起，並祭出免費泰式自助吧吃到飽。（圖／怡客提供）
▲路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，新推「一個人的泰菜」，最低220元起，並祭出免費泰式自助吧吃到飽。（圖／怡客提供）

記者蕭涵云/台北報導

路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，進駐南港中國信託金融園區，新推「一個人的泰菜」，迎合上班族商務需求，鳳梨炒飯、椒麻雞、紅咖哩酥炸軟殼蟹、泰式船麵等主餐，最低220元起，並祭出免費泰式自助吧吃到飽，CP值頗優。

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▲路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，進駐南港中國信託金融園區，新推「一個人的泰菜」，鳳梨炒飯、椒麻雞、紅咖哩酥炸軟殼蟹、泰式船麵等主餐，最低220元起，並祭出免費泰式自助吧吃到飽。（圖／怡客提供）
▲路易莎子品牌「初泰PIKUL」鎖定獨食商機，新推「一個人的泰菜」，鳳梨炒飯、椒麻雞、紅咖哩酥炸軟殼蟹、泰式船麵等主餐，最低220元起。（圖／怡客提供）
路易莎集團結盟泰國前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團的正宗泰國料理「初泰PIKUL」，2023年拓展版圖，進駐南港中國信託金融園區C棟1樓開出第二間門市，主打220元起「一個人的泰菜」系列，於中午11:00～14:00時段供應3大類泰式料理。「泰國家鄉味」包括鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿；「泰式咖哩」有綠咖哩酥炸去骨雞球、紅咖哩酥炸軟殼蟹、綠咖哩氣蒸松阪豬、紅咖哩清蒸鱸魚；「泰鍋系列」則有泰式船麵、冬蔭豬肉麵及泰北鴨血豬排麵。

▲泰鍋系列：泰式船麵、冬蔭豬肉麵、泰北鴨血豬排麵，皆為228元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲泰鍋系列包括泰式船麵、冬蔭豬肉麵、泰北鴨血豬排麵，皆為228元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，只要消費泰國家鄉味系列、泰式咖哩系列、或泰鍋系列，都享用泰式小菜自助吧吃到飽，免費爽吃大薄片、涼拌金針菇、醃鳳梨、水果等；泰國家鄉味系列、泰式咖哩系列，主餐均附泰國香米飯（可續）及每日湯品；而且點購主餐還可外加58元升級套餐，享用甜點娘惹糕1份及泰式奶茶一杯。所有主餐搭配一個人的泰菜系列，加點飲品或酒類或甜點，還可以折抵20元。

▲左起：泰式炒河粉220元、紅咖哩酥炸軟殼蟹338元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：泰式炒河粉220元、紅咖哩酥炸軟殼蟹338元。（圖／記者蕭涵云攝）
現場也供應現炒泰式料理單點，包括泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、創意「柚子蝦拌沙拉」、正宗泰國東北風味「戰斧豬排」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」與「泰式烤豬沙嗲串」及台灣人最愛的「黑金蝦餅」及必點推薦湯品「冬蔭功海鮮湯」等，還可到配泰式香茅炒沙朗牛、蝦醬韭菜炒豬肝、泰式豬肉炒茄子等。

「初泰PIKUL」目前已在台北信義區及南港園區插旗，路易莎集團董事長黃銘賢表示，「初泰PIKUL計畫未來也會推出泰式便當、泰式下午茶等」，預計三年全台將開到5間據點。

「初泰PIKUL餐廳 南港中信店」資訊
地址：台北市南港區經貿二路186-1號C棟
電話：02-2653-9613
時間：每日早上11:00-下午3:00(2:00最後點餐時間)、下午5:00-9:00(8:00最後點餐時間)

▲甜點部分則有斑蘭香蕉煎餅、戚風蛋糕、椰奶黑米芋頭甜湯等，皆為99元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甜點部分則有斑蘭香蕉煎餅、戚風蛋糕、椰奶黑米芋頭甜湯等，皆為99元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初泰」進駐南港中國信託金融園區C棟1樓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初泰」進駐南港中國信託金融園區C棟1樓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初泰」南港店設有泰式小菜自助吧吃到飽，免費爽吃大薄片、涼拌金針菇、醃鳳梨、水果等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「初泰」南港店設有泰式小菜自助吧吃到飽，免費爽吃大薄片、涼拌金針菇、醃鳳梨、水果等。（圖／記者蕭涵云攝）

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