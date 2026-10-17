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統一發票5月、6月發票4張1000萬沒人領！中獎縣市、消費明細一覽

這一期還有4張千萬發票沒有人領，領獎期限只到11月5ㄖ，倒數最後20天

▲有民眾5月、6月在新北市雅馨烘焙買麵包中獎1000萬元還沒去領！領獎期限只到11月5日。（圖/Google評價）

常常有人沒領到統一發票千萬獎金！載具歸戶真的很重要

累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際上只有986張兌領成功

很多人使用電商購買東西沒有載具歸戶，導致發票寄到信箱也沒有發現就這樣錯過大獎。

▲發票進行載具歸戶真的很重要，像是外送費、電商服務平台等，只要有載具歸戶發票都自動存進雲端自動兌獎，近幾年很多人沒有載具歸戶錯過大獎。（圖／記者周淑萍攝）

最新一期7月、8月的千萬大獎也有開出17張，領獎期限到2027年1月5日