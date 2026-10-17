統一發票5月、6月發票快點再確認看看！財政部賦稅署公布最新清冊，上一期統一發票仍然還有4張1000萬元特別獎發票沒人領，其中最低消費150元、最高消費620元，分別開在台北、新北、苗栗以及雲林，提醒民眾該期的兌獎日期只到11月5日，如果錯過了獎金就會充公，本文也列出中獎發票消費明細，如果有印象在5月、6月消費過的民眾記得再確認一下，以免跟財神爺擦肩而過。
統一發票5月、6月發票4張1000萬沒人領！中獎縣市、消費明細一覽
根據財政部賦稅署公布的115年5月、6月期統一發票特別獎未兌領清單，這一期還有4張千萬發票沒有人領，領獎期限只到11月5ㄖ，倒數最後20天，以下是清冊名單，包括中獎縣市、消費明細以及消費地點資訊：
📌台北市/Google Play/應用程式620元
📌新北市/雅馨蛋糕烘焙/食品312元
📌苗栗縣/7-11/飲品等150元
📌雲林縣/屈臣氏/物品等528元
常常有人沒領到統一發票千萬獎金！載具歸戶真的很重要
事實上，每一期都常常會有人錯過領獎期限，根據財政部統計，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際上只有986張兌領成功，也就是說有高達316張千萬獎金都被拿去充公。
錯過領獎期限的原因有很多，最常見的大概就是發票遺失，或是存在各個地方的雲端發票沒注意（例如寄到信箱），很多人使用電商購買東西沒有載具歸戶，導致發票寄到信箱也沒有發現就這樣錯過大獎。像是5月、6月這4張千萬大獎，其中一張就是Google Play商店的應用程式費用，這種如果你沒有載具歸戶，發票通常都會用寄信的方式，就非常容易錯過中獎通知，建議民眾還是要記得趕快把常用的電商載具歸戶，才不會漏了大獎！
除了5月、6月還有4張千萬大獎倒數20天領取之外，最新一期7月、8月的千萬大獎也有開出17張，領獎期限到2027年1月5日，也千萬不要錯過時間，否則獎金都是會充公的。
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根據財政部賦稅署公布的115年5月、6月期統一發票特別獎未兌領清單，這一期還有4張千萬發票沒有人領，領獎期限只到11月5ㄖ，倒數最後20天，以下是清冊名單，包括中獎縣市、消費明細以及消費地點資訊：
📌台北市/Google Play/應用程式620元
📌新北市/雅馨蛋糕烘焙/食品312元
📌苗栗縣/7-11/飲品等150元
📌雲林縣/屈臣氏/物品等528元
事實上，每一期都常常會有人錯過領獎期限，根據財政部統計，從2011年起至今年5月、6月期，累計93期已經開出1302張符合資格的千萬元特別獎中獎發票，實際上只有986張兌領成功，也就是說有高達316張千萬獎金都被拿去充公。
錯過領獎期限的原因有很多，最常見的大概就是發票遺失，或是存在各個地方的雲端發票沒注意（例如寄到信箱），很多人使用電商購買東西沒有載具歸戶，導致發票寄到信箱也沒有發現就這樣錯過大獎。像是5月、6月這4張千萬大獎，其中一張就是Google Play商店的應用程式費用，這種如果你沒有載具歸戶，發票通常都會用寄信的方式，就非常容易錯過中獎通知，建議民眾還是要記得趕快把常用的電商載具歸戶，才不會漏了大獎！