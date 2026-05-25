我是廣告 請繼續往下閱讀

載具歸戶是什麼？跨境電商、外送平台的發票都要做

綁定到同一個「共通性載具（就是你刷的那個手機條碼）」以利集中管理

最常見的就是外送平台外送費，像是foodpanda、Uber Eats；APP訂閱像是Netflix、Spotify、YouTube Premium等，或者是玩遊戲購買APP等，甚至是旅遊訂房網站這些

▲財政部呼籲民眾雲端發票要記得設定「載具歸戶」！步驟非常簡單，中大獎才不會錯過。（圖/財政部臉書）

載具歸戶要怎麼用？超簡單步驟實測一次看懂

▲載具歸戶步驟一，到「財政部電子發票整合服務平台」官網，接著點選「歸戶設定」登入自己的載具帳戶。（圖/財政部電子發票整合服務平台官網）

▲載具歸戶步驟二，點選「其他載具歸戶」。（圖/財政部電子發票整合服務平台官網）

列表選單請選「跨境電商電子郵件載具」

▲載具歸戶步驟三，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，接著填入你註冊該跨境電商的信箱，收取一次性密碼填入，填寫載具自訂名稱、驗證碼就審核通過啦！（圖/財政部電子發票整合服務平台官網）

忘記「載具歸戶」獎金歸零是真的！他中1000萬慘飛還告輸

但因為他是「開獎後才載具歸戶」，實際上當期必須要個人臨櫃領取

因為龍哥在知情領獎期限的情況下，仍未及時辦理實體領獎，必須自行承擔逾期不利益的結果，因此判決原告敗訴，財政部免給付千萬元

▲如果將載具歸戶的話，像是Uber Eats外送費的發票通通都會進到雲端發票APP中，集中管理、中獎也不會漏掉！（圖/記者張嘉哲翻攝）

統一發票3月、4月中獎號碼將在今（25）日下午開出，不少人都要準備對發票，希望自己可以成為幸運兒，但是常常刷載具存取雲端發票的你，已經做好「載具歸戶」了嗎？近日有民眾用外送平台點餐，結果沒有在開獎前使用「載具歸戶」，最終即便爽中1000萬元也一毛都拿不到。《NOWNEWS》本篇文就來介紹載具歸戶是什麼、需要載具歸戶的有哪些平台、實測完整教學，帶民眾一文看懂。所謂的「載具歸戶」是指將日常消費常常使用的各種電子發票，，這可以讓你散落在各處的發票全部都會在雲端發票APP清楚紀錄，中獎也會有通知，如果有設定好領獎專戶，中獎獎金甚至會直接匯入指定帳號。如果你沒有設定「載具歸戶」，那麼很多跨境電商、外送平台的發票，都會直接以寄發到信箱的方式寄給您，對於很少開信箱、信箱信件超多的人來說，就很容易忽略中獎通知，，通通都是需要載具歸戶來集中管理發票。《NOWNEWS》記者也實際操作，將YouTube訂閱這種會透過信件寄發票的載具歸戶，操作不到1分鐘就完成。如果你是常常點外送Uber Eats或者foodpanda的民眾，可以直接去註冊的外送平台的信箱找發票，直接會有「載具歸戶」的選項，點進去一樣輸入手機號碼、密碼以及驗證碼就可以歸戶完成，以後你中獎再也不會漏掉啦！為什麼近幾年要一直提倡載具歸戶，就是因為有太多人真的自己中獎不自知，也有人以為自己有歸戶成功結果千萬獎金不翼而飛。一位龍哥（化名）用外送平台foodpanda點外送，平台開立一張22元的外送費發票給他，最後中獎1000萬，龍哥一直以為自己有載具歸戶，在家坐等千萬獎金入帳，但後來獎金根本沒有進來，他驚覺不對勁，立刻去把foodpanda載具歸戶到手機條碼。，以為歸戶就會自動匯款觀念大錯，最終領獎期限過期，他氣得怒告財政部。近日判決結果出爐，法官認為，，全案仍可上訴。所以千萬記得，一定要開獎前歸戶，當期發票中獎才會列入手機載具中，你沒歸戶很可能錯過中獎橫財，不要財神爺來了你沒接客，那真的會捶心肝！