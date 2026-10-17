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▲蔡康永日前接受蔣萬安（如圖）邀約，說會去參加他競總成立活動，網友因此調侃蔡康永是客套的「京都人」。（圖／記者朱永強攝）

▲蔡康永貼文提到的「嘟嘟嘟」，被認為是在呼應沈伯洋（如圖）的反詐影片。（圖／翻攝自沈伯洋IG@pumashen）

主持人蔡康永15日才發文宣布會去參加台北市長蔣萬安26日舉辦的競總成立大會，但他說自己當天只是客人，不會上台參與歌舞。昨（16）日晚間蔡康永則再度發文，分享關於「找不到京都人」的冷笑話，其中的「京都人」、「掛掉了」、「嘟嘟嘟」被網友解答各自有不同含意，認為蔡康永此文就是在「高級酸」蔣萬安的選情完蛋了。蔡康永昨晚在Threads發文，分享京都人笑話，他說：「剛剛有人打電話來，說要找京都人，我說這邊沒有京都人喔，對方就把電話掛掉了。我朋友在旁邊問：『掛掉了？』我說是， 朋友問：『對方就這樣掛掉了？』我說是，朋友問：『那現在呢？』現在喔，現在只剩下：『嘟嘟嘟⋯』」這段貼文一開始讓人覺得摸不著頭緒、意義不明，但粉絲逐步拆解後發現，這其中暗藏諷刺蔣萬安、支持沈伯洋的玄機。其中的「京都人」指的是蔡康永自己，因為他參加沈伯洋競總活動被拍到，所以也答應去參加蔣萬安的活動，網友之前就調侃這是「京都人的禮貌」，因為京都人通常都比較委婉客套。而這個故事中的「對方」，則被分析是在指蔣萬安，掛掉電話的「掛掉了」，就像在暗指蔣萬安選情「掛掉了」。至於最後的「嘟嘟嘟」，剛好呼應沈伯洋昨日上傳的反詐影片；沈伯洋當時說：「我知道嘟嘟嘟是什麼了。詐騙很壞，你們不要相信。」所以網友認為蔡康永所謂的「現在只剩下嘟嘟嘟」，應該就是說，現在還是支持沈伯洋的意思。大家都被蔡康永「說話的藝術」嚇到，貼文吸引10萬人按讚，眾人更紛紛留言直呼：「救命欸，這篇太屌」、「康永哥真的是說話之道王者，真的無人能比」、「發瘋！太幽默了啦」、「我決定明天要一次看你出的兩本《說話之道》」、「康永哥，你越來越明顯了啦，我快笑死」、「康永哥很活網欸～知道自己被形容為京都人」。另外，蔡康永日前就說自己去參加蔣萬安競總成立大會當天，會穿黑色西裝，當時就有不少人好奇，為什麼這要特別提出來，如今搭配「京都人冷笑話」，粉絲也紛紛猜測蔡康永的意思，穿黑色西裝應該是要去哀悼對方選情掛掉。