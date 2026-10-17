主持人蔡康永昨（16）日晚間在Threads發文，分享關於「京都人」的冷笑話，其中一句「對方就這樣掛掉了」被認為是在暗諷台北市長蔣萬安的選情。對此，蔡康永今日下午刪文，表示自己只是愛開玩笑罷了，希望外界不要過度關注：「麻煩請別再用我這點破事，去打擾蔣萬安市長了」。
蔡康永京都人貼文掀熱議 被指暗諷蔣萬安
蔡康永昨日分享京都人笑話，粉絲認為其中暗藏玄機，例如「京都人」指的是蔡康永自己，「掛掉了」則是調侃蔣萬安的選情；至於最後的「現在只剩下嘟嘟嘟」，則剛好呼應民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日上傳的反詐影片。外界認為這是蔡康永表態支持沈伯洋、暗酸蔣萬安的意思。
蔣萬安邀他出席競總活動 蔡康永確定出席
對此，蔣萬安今日出席活動也被問到此事，他認為自己只是很單純的邀請蔡康永來參加26日的競選總部成立大會，不覺得被酸，還說昨晚有再次請文化局長蔡詩萍跟蔡康永聯繫，蔡康永說沒問題，確定會出席活動，但一切就照他自己所說的，不會上台參與歌舞環節。
蔡康永刪除京都人貼文 不願破事打擾蔣萬安
而蔡康永稍早則把「京都人」的冷笑話貼文刪除，並另發一篇文章，對外喊話：「麻煩請別再用我這點破事，去打擾蔣萬安市長了。市長每天有非常多事要忙，我輩一個無足輕重的小市民，不值得市長浪費這些心力」。
針對受邀出席競總活動一事，蔡康永也說：「蔣市長一直都充滿善意的讓我參加他的活動，我會很感榮幸的去參加。這件小事完全無關市政，多討論也無益於市民生活，各位一定都有重要得多的事要關注的」。
最後，蔡康永也再度強調，「京都人」貼文只是開玩笑：「上一篇玩笑小文字，我已經刪除，開玩笑是我的樂趣，大家各自望文生義。本來也很有趣，但如果傷害任何人，就不有趣了。」希望為此次風波畫下句點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡康永昨日分享京都人笑話，粉絲認為其中暗藏玄機，例如「京都人」指的是蔡康永自己，「掛掉了」則是調侃蔣萬安的選情；至於最後的「現在只剩下嘟嘟嘟」，則剛好呼應民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日上傳的反詐影片。外界認為這是蔡康永表態支持沈伯洋、暗酸蔣萬安的意思。
對此，蔣萬安今日出席活動也被問到此事，他認為自己只是很單純的邀請蔡康永來參加26日的競選總部成立大會，不覺得被酸，還說昨晚有再次請文化局長蔡詩萍跟蔡康永聯繫，蔡康永說沒問題，確定會出席活動，但一切就照他自己所說的，不會上台參與歌舞環節。
而蔡康永稍早則把「京都人」的冷笑話貼文刪除，並另發一篇文章，對外喊話：「麻煩請別再用我這點破事，去打擾蔣萬安市長了。市長每天有非常多事要忙，我輩一個無足輕重的小市民，不值得市長浪費這些心力」。
針對受邀出席競總活動一事，蔡康永也說：「蔣市長一直都充滿善意的讓我參加他的活動，我會很感榮幸的去參加。這件小事完全無關市政，多討論也無益於市民生活，各位一定都有重要得多的事要關注的」。
最後，蔡康永也再度強調，「京都人」貼文只是開玩笑：「上一篇玩笑小文字，我已經刪除，開玩笑是我的樂趣，大家各自望文生義。本來也很有趣，但如果傷害任何人，就不有趣了。」希望為此次風波畫下句點。