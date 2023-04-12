新莊麥當勞變「麥當當」！眾朝聖狂讚 行家一看笑不出來
常常我們走在路上總是會被一些顯目的招牌給吸引，而近日，就有網友分享一張「麥當勞」的招牌中間鑲入一個「當」字的照片，讓整個招牌形成一個巨大的「麥當當」！貼文引發不少網友會心一笑，不過假如屬實的話，其實是有機會構成違反《商標法》第95條刑事責任，民眾可要特別注意！
記者張嘉哲/綜合報導
近日這張麥當勞看板的照片在臉書社團引起討論，據了解，這是位在新莊新北大道七段的麥當勞，只見貼出的照片，麥當勞的LOGO正中間還卡著一個「當」字，相當奇特的現象讓不少網友紛紛回應「笑死了，真得變成麥當當」、「不會是當鋪的噱頭吧哈哈哈哈哈」、「快笑死，很有創意」、「麥當當+當舖聯名銷售？」、「新型招牌就對了啦！」
不過事實上，其實這張照片只是利用遠處「借位」的概念拍攝，由於該處確實也有一間當舖緊鄰麥當勞，而兩家店也都安置凸出的看板廣告，因此在特定角度上面從遠處拍，可以拍到重疊角度，因此看起來才會像是「當」字在麥當勞的LOGO正中間。
而值得注意的是，也有內行人發現是借位後表示「好險不是真的，不然被麥當勞告死」、「不是真的就好，創意用在這上頭是侵權的，到時候真的笑不出來」；所幸這次事件並不是真的「惡搞招牌」，因為在過去像是有品牌把Chanel的雙C商標改為「掉漆實心鎖扣」，即便有在內裡、吊牌標示品牌名稱，但還是讓人有混淆認錯的疑慮，最後遭判侵害商標權、不正當競爭之搭便車的行為！