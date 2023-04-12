好市多3層衛生紙特價！她揪「少10抽」 行家公開差異點
美式賣場好市多（Costco）販售的3層衛生紙現正特價中，卻有會員揪出特價款為100抽，比她先前原價購得、同款衛生紙的110抽「少10抽」引發討論。不過，不少資深會員紛紛跳出來說明，解釋110抽款是「線上販售」版本，而特價款是現場銷售版「一直都是100抽」，讓事主驚呼長知識了。
記者徐銘穗/綜合報導
一名好市多會員日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，寫到「上面是原價買的110抽，下方是今天特價買的100抽」，附上兩個版本的底部產品說明照佐證。貼文一出，原有不少會員附和說「難怪特價...」、「被抓到了」、「難怪會特價，根本就是被騙的感覺」、「難怪總覺得怪怪的，有特價又好像沒有比從前便宜」。
隨後更多資深會員出面明說，「單純以容量來說，一直以來現場就是100抽線上就是110抽，沒有變過啊！」、「我告訴你一個事實就是，網路的本來就比現場買的還要多10抽，上次特價我就發現了」，還有會員精算兩版本單價「好市多現場是335元 100抽24包（0.1395元/1張）、好市多網購是979元 110抽60包（0.1483元/1張），大潤發 130抽36包 （雙層）（0.066元/1張），雙層、三層價差好多」。
不過，也有不少人抱怨3層衛生紙品質變了，「感覺它的三層比一般兩層還薄…不知道它三層的意義在哪…紙質也變差…」、「我以為只有我有這種感覺，原來我不孤單，真的好薄又很容易破」、「以前三層的很軟很蓬，現在變很薄很容易破」、「雖說是三層但使用後覺得很容易破，品質真的變差了！」