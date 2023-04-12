普發6000放大新招！7-11賣「小面額隨取卡」：爽變777元
全民普發6000元到手了嗎？《NOWnews》整理各大通路普發優惠，其中7-11的「6000元放大隨取卡」加碼變7000元面額，漲幅超過16％吸引民眾關注，若是擔心不想一次下手大面額也沒關係，7-11除了還有2000元隨取卡，加碼送200元外（漲幅10%），今起更配合4/21大甲媽起駕，推出媽祖遶境版的隨取卡保證放大至777元；全家售價6000元的普發卡，則是可隨機抽600元或6000元加碼金。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自4月10日推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額，買「2000元放大隨取卡」，加碼送200元。新推出的「媽祖遶境隨取卡」則售價711元，保證放大至777元，漲幅超過（9%），且小面額不用一次梭哈6000元，還有媽祖限定卡面，卡套可變身媽祖保佑立牌，放置於辦公桌或是家中，有BUY有保庇。
大甲媽遶境將於4/21起起駕，除了媽祖限定隨取卡外，門市預購獨家推「天后x鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，在家就能邊吃邊求籤！門市預購「瘋媽祖」專區還有每年限定推出的紀念酒，包括大甲鎮瀾宮授權，金門皇家酒廠生產的「大甲媽皇家過桶高粱酒」、「大甲媽平安祈福酒」以及「大甲媽娘傘保平安酒」，值得信眾收藏。
全家則是5/2前，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。