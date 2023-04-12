7-11賣霜淇淋為何輸全家？致命點曝 「這台」回歸秒無敵
全家每次都會推出不同口味的霜淇淋，加上超大方買一送一的活動，吸引不少民眾購買，然而你知道7-11也有賣過霜淇淋嗎？近日就有網友分享在7-11看到的「霜淇淋機台」，表示現在越來越少看到，貼文釣出不少超商的常客，甚至有人表示「根本沒看過7-11賣過霜淇淋」，引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品」貼文指出「7-11的霜淇淋可以說是越來越少」只見貼出的照片，照片場景確實在7-11沒錯，主打的是好評不斷地「牛奶霜淇淋」，還推出兩支七折優惠，相較全家的多元口味確實比較單調，且有販售的門市相比全家也是少非常多，讓7-11霜淇淋發展空間相當有限。
回顧7-11霜淇淋早期從2013年推出北海道牛奶口味，近年的話還有哈密瓜、芋頭口味等等，仔細翻看網路上評價其實不算差，但一直以來有賣的門市就不多，後來全家霜淇淋開始走聯名路線、頻繁更替季節推出許多種口味，加上時常推出買一送一的優惠搶客，讓超商霜淇淋市場被全家獨佔。
貼文一出，不少網友紛紛回應「7-11的霜淇淋口味出太慢，而且太少間店賣了」、「小7有霜淇淋？ 我以為只有全家有！」、「7-11竟然有賣霜淇淋？店數那麼多還從來沒看過，賣得真的沒有幾間，怎麼贏全家」、「全家買一送一優惠太強了，還在兩支七折」、「第一次知道7-11有霜淇淋.....看來賣得店家真的少」、「感覺快絕版了」；另外也有不少網友表示「思樂冰機台歡迎回歸，我絕對買爆」、「推思樂冰回歸欸...夏天快到超欠喝」、「思樂冰回來就無敵了，思樂冰比霜淇淋更好攜帶」、「7-11要打就是把思樂冰機台搬回來就對了」。
至於現在還有多少7-11正在販售霜淇淋，《NOWnews》記者實際詢問官方，不過截稿前尚未得到回覆。