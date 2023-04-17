違停天堂2／限縮檢舉員警工作量減？交通部：少0.15天

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「相對來說，現在審核的部分比較容易了」台北市中山分局交通組組長王均說明，因為現在的可檢舉項目，違規樣態比較明確，審核上也容易許多。他舉例從前接到難以判斷的違停檢舉，就會耗費不少時間「像我們有時候右轉車會偏到右邊去，但是檢舉影片有時候掃過去，可能就1秒、2秒，到底被拍的車是停在路邊，還是其實前面還有車？個別的影片你要重覆去看，重覆去查證」。另一名六都的交警舉例另一種耗時的處理案例「比如說報案內容只是陳述一段路段或地址違規停車，請你幫忙取締，有些點你沒辦法確認或有爭議的時候，也是要到現場去查證，所以有爭議的案子，曠日費時7天的都有」。
換湯不換藥？限縮檢舉 員警工作量不減
雖然限縮檢舉後交通大隊認為檢舉的樣態少，判讀上相對容易，但110違停報案量激增，苦的是需要到現場處理的派出所基層員警，對此，關心交通問題的立委邱顯智直言「很好笑」，他認為修法限縮檢舉違停，結果還是有大量案件打110，是換湯不換藥。對於工作狀況改變，員警認為雖然要花間去現場處理，但好處是可以及時排除交通問題「當然我們到現場，第一時間會希望現場趕快恢復原狀，我覺得在處理上的意義來講，還是有些不一樣。」
交通部道安組專委趙晉緯表示修法三個月後的檢討，顯示員警在民眾檢舉每案的處理時間為6.17天，比去年的6.32天，只少了0.15天的處理時間，對此警政署也認為修法對減輕警力負擔還是「有幫助」。
三月底紅極一時的「他有惹到你嗎？」，引爆民眾對警察消極執法的怒火，也讓限縮檢舉的修法內容再度被放大檢視。當時一名台南民眾因有車輛違停在路口的機車停等區報警，但他認為警察到場後不想開單，對警方質疑「這非勸導要件吧，不開單嗎？」，員警回應「他（車主）有惹到你嗎」，才對違規車輛開單。
靜宜大學法律系教授王彥欽批評台灣警察長期不取締違規，養成台灣民眾不守法的習慣，他舉例在歐美日先進國家，警察主動取締小違規（或違停）會增加民眾遵法意識。王彥欽也諷刺立委「修法就是要讓民眾安心違停」，他分析民眾檢舉很多來自於對警察不執法的不滿，限縮民眾檢舉是妨礙公眾參與公共事務，也妨礙社會朝尊重法律的方向轉型。
陽明交大運輸物流管理學系教授鍾易詩分析，修法本身就不是為了減少違規，而是為了減少警力負荷，「但從數字上來看，工作量的確量沒有下降」，鍾易詩總結「根本問題是怎麽樣去減少違規行為，才有辦法降低警方負荷」。