違停天堂3／該恢復檢舉？立委：罰鍰用於道交安全改善

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道路不改善 恢復檢舉也沒用
陽明交大運輸物流管理學系教授鍾易詩說明，從交通管理的思維出發，單純檢舉無法改善違停問題，還要有相應的配套措施，他舉例像是提高停車費提升特定區域停車位的週轉率，或以智慧停車辨識車牌執法等相應規劃。「我是支持把警力的資源用在會立即造成危害的違規，例如說酒駕或闖紅燈」，鍾易詩建議警方應有效規劃科技執法，用於減少違規熱點的違規數量，「科技執法，再加上隨機的機動執法，這種在文獻上比較看得出能明顯改善違規」。
對於要不要恢復民眾檢舉項目，交通部坦言有聽到外界的檢討聲浪，因此也支持4月14立法院剛通過的「道路交通管理處罰條例」修正草案，恢復可檢舉人行道、行人穿越道等臨時停車和違規停車，不過針對民眾呼籲的恢復紅黃線違停檢舉，道安組專委趙晉緯強調「紅黃線違停原因很多，不只是單純恢復檢舉就可以解決」，對此，交通委員會立委邱顯智提出應直接恢復檢舉，但還要有對症下藥的配套措施，邱顯智點出「要善用檢舉達人，讓他們成為交通安全幫手，不是視為洪水猛獸 ！」他提出交通部應該利用檢舉內容來檢討違規熱點成因，並將交通違規罰鍰的一定比例直接用於道交安全改善，才能正本清源消除違規成因。
台灣的交通亂象被外媒封為「行人地獄」，原因除了駕駛人不讓行人外，道路規劃和人行道建置不良都是背後結構性問題，交通問題不會因為民眾檢舉就能改善，如何運用有限的警力資源、配合執法力度和道路改善，才是完整的道安處方箋。