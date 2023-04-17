違停天堂1／限縮檢舉近一年　罰單變少、報案量激增！

違停天堂3／該恢復檢舉？立委：罰鍰用於道交安全改善

▲去年4月底限縮檢舉後人行道違停無法主動檢舉，本月（4月）立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，又恢復可檢舉人行道違停，但仍未恢復紅黃線違停檢舉。（圖／記者李詠平）
▲去年4月底限縮檢舉後人行道違停無法主動檢舉，本月（4月）立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，又恢復可檢舉人行道違停，但仍未恢復紅黃線違停檢舉。（圖／記者李詠平）

記者李詠平／專題報導

不少網紅和關心交通問題的社團都呼籲中央恢復民眾主動檢舉項目，關心行人路權的臉書社團「馬路小天使」發起人表示解決交通問題的順序，是政府應優先積極整治道路交通違規亂象，違規少了，人民交通權利被保障，檢舉案自然會減少，警察勤務人力調度也可喘息。

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「違規停車背後的問題是交通政策、道路設計，比如說停車空間足不足夠，當地的停車規劃是什麽」不具名的第一線員警表態反對恢復以往的檢舉項目，他強調，單靠執法是沒辦法解決停車空間不足的問題，他舉例日本便利商店門口至少有兩個停車位或附設停車場，但台灣就沒有配套規劃「假設我們每家超商門口派個員警去，每一家超商門口不能違規停車，請問一下四大超商能夠剩下多少家？你覺得這是靠執法能夠解決的嗎？如果所有的物流車都不能違規停車，他有辦法完成送貨嗎？」

道路不改善　恢復檢舉也沒用

陽明交大運輸物流管理學系教授鍾易詩說明，從交通管理的思維出發，單純檢舉無法改善違停問題，還要有相應的配套措施，他舉例像是提高停車費提升特定區域停車位的週轉率，或以智慧停車辨識車牌執法等相應規劃。「我是支持把警力的資源用在會立即造成危害的違規，例如說酒駕或闖紅燈」，鍾易詩建議警方應有效規劃科技執法，用於減少違規熱點的違規數量，「科技執法，再加上隨機的機動執法，這種在文獻上比較看得出能明顯改善違規」。

對於要不要恢復民眾檢舉項目，交通部坦言有聽到外界的檢討聲浪，因此也支持4月14立法院剛通過的「道路交通管理處罰條例」修正草案，恢復可檢舉人行道、行人穿越道等臨時停車和違規停車，不過針對民眾呼籲的恢復紅黃線違停檢舉，道安組專委趙晉緯強調「紅黃線違停原因很多，不只是單純恢復檢舉就可以解決」，對此，交通委員會立委邱顯智提出應直接恢復檢舉，但還要有對症下藥的配套措施，邱顯智點出「要善用檢舉達人，讓他們成為交通安全幫手，不是視為洪水猛獸 ！」他提出交通部應該利用檢舉內容來檢討違規熱點成因，並將交通違規罰鍰的一定比例直接用於道交安全改善，才能正本清源消除違規成因。

台灣的交通亂象被外媒封為「行人地獄」，原因除了駕駛人不讓行人外，道路規劃和人行道建置不良都是背後結構性問題，交通問題不會因為民眾檢舉就能改善，如何運用有限的警力資源、配合執法力度和道路改善，才是完整的道安處方箋。

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