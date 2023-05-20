淹水棒球場1／竹棒因大雷雨淹水！台灣棒球場工程問題在哪裡？

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目前台灣新設的大型棒球場，除了新竹市立棒球場以外，另外兩座定位在「可供國際賽事使用」的A級球場，像是施工歷時超過十年的台北大巨蛋，以及台南亞太棒球村的第二期成棒工程，也都有機會在今年完工啟用，但有了竹棒的掉漆前例，球迷恐怕對台灣球場興建工程的SOP已經沒了信心，《NOWnews今日新聞》統整台灣球場工程，在設計及驗收上的常見狀況，審視究竟新竹球場是特殊的不良案例？還是我們多年來應改未改的通病。
驗收是關鍵？驗收通過不代表沒有問題
在新竹球場的個案中，最多人討論的就是驗收爭議，認為新竹球場就是因為「未驗收就啟用」，才會導致後續球員受傷等諸多問題。不過所謂驗收，其實是看工程是否有「按圖施工」，並根據當初標案內規畫的驗收項目，逐一進行盤點。
顧名思義，如果最初規劃的驗收方式及項目有限，即使驗收完成，依然會有許多使用上的疑慮，加上台灣各個球場的規模和預算不一，在驗收上難以統一標準，至於該驗收什麼項目、驗收到什麼程度，就得仰賴業主，也就是地方政府的積極與專業。
對此，聯合大學土木與防災工程學系教授陳博亮解釋，最終驗收其實只能看表面，很多細節如原料使用、級配分層是否準確落實等，要在施工過程中就確實監督，但是有多少局處可以在施工過程落實把關？反應出球場工程普遍缺乏預警機制的問題。清華大學運動科學系教授黃煜則表示，假如在這些細碎的環節，公務人員抱持僥倖的心態，理所當然會影響最後的施工品質。
100分球場的養成關鍵 設計需建立在需求之上
回到驗收的原始概念，是檢查工程是否確實按圖施工，因此更重要的，就是在前端設計上，是否都有符合需求，如同黃煜所說，「如果圖是錯的，那即使驗收通過，這個球場也會是錯的。」
但是怎麼樣的設計才符合使用標準，世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation，簡稱WBSC）亞洲特派王雲慶就強調，「設計需建立在需求之上」，畢竟球場的美觀因人而異，要能符合球員、觀眾，以及媒體三個使用方的需求才是重點。
王雲慶認為，在前期需求書、標案生成之前，就該找球場的各方使用單位參與討論「不過落實多少還是關鍵，畢竟受制於成本考量，不可能每一個意見都納入。」不過以此做法，至少可避免在畫設計圖的過程中，還得一邊增加新的意見，連帶經費也要不斷調整的問題。
然而，統整各方意見，其實並非一件容易的事，因此陳博亮認為最有效率的做法，是找一個有公信力的藍本，如美國職棒球場設計圖作為原型，再邀請各方意見就此基礎進行討論，再根據需求進行調整。
一旦需求書形成，設計圖也能如實按照需求設計，施工圖完成後設計審查通過，才算完成第一層把關。而以新竹球場的案例來看，先前市府公告的草皮和紅土設計圖，有草皮專家表示，光是級配厚度就不符標準，這個狀況可能就是最初的需求書設計不周，加上後續設計審查也出現問題，導致工程在設計部分就出現紕漏。
現行球場多為改建工程 完美程度有限
由於台灣受制於腹地問題，現行的諸多球場都是從老球場改建而成，陳博亮認為，要將30年前的東西，修改成現在的標準本就不易，加上我們沒有明確的設計規範，導致建築師在設計環節只能自由發揮，發生工程領導體育的狀況，產生上述「設計不符合需求」的問題。
礙於台灣經濟規模有限，目前除了大巨蛋之外，都是由地方政府出資興建球場，且相較於其他工程，棒球場館的標案經費較小，能吸引到的投標廠商本就有限，要找到精通球場建案的團隊更是難上加難。
儘管如此，還是有如高雄世運主場館、國訓球場等成功案例，而台北市的天母球場和高雄市澄清湖球場也都在整建後，確實解決了球場的排水問題，因此陳博亮認為歸根究底，責任還得回到地方政府身上，即使經費、資源有限，只要業主夠盡責，成功的案例還是大有人在。而這樣的成功模板，是否也有機會發生在新竹棒球場身上，還有待市府團隊後續的實際作為。