淹水棒球場2／我們離100分球場有多遠？工程專案管理團隊是關鍵

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目前在球場工程的發包方式，大部分的做法，是將設計和工程分開發包，待設計完成之後，再發包給工程團隊。但有一些工程可能因為時間有限，需要快速完工，就會採用統包的方式，一邊設計一邊施工，像新竹棒球場的整建工程就是如此。
聯合大學土木與防災工程學系教授陳博亮說明，兩種發包做法並沒有絕對好壞，不過在時程不趕的狀況下，通常都會建議以分開發包的方式執行，「就像學校不只有期末考，還有一個期中考。」陳博亮解釋，分開發包可以在設計環節多一個評管的程序，較能確保最後的工程品質。
而在分開發包的做法上，早期設計單位也會囊括監造的工作，監督後續工程單位是否有按圖施工，不過在執行上也會有漏洞，陳博亮分享，有時候設計單位在監造過程發現錯誤，但不願承認自己有問題，導致監督不確實，因此才衍伸出設計與監造分開的做法。不過儘管如此，陳博亮還是無奈表示：「由於監造單位跟設計單位是同行，有時候也不敢找對方的錯。」由於這樣特殊的「風氣」，導致在做法考量上，只能兩害取其輕。
地方政府專業不足！PCM角色舉足輕重
然而，無論是何種做法，球場工程的核心重點，還是會回到「規劃設計」及「工程施作」上，尤其在前期的規劃，是否符合實際的使用標準，又是重點中的重點，換句話說，只要最後的成品符合使用期待，無論是哪一種發包方式都沒有太大的關係。
不過，曾任MLB洛杉磯道奇隊亞洲事務部經理的文生大叔表示，目前台灣最大的問題，是出錢蓋球場的政府單位，不知道球場在使用上該有什麼樣的規劃，最後驗收也只能按照標案和建築圖進行，「所以現在球團認養球場，最容易出現的問題，就是即使收到全新的球場，但內裝的隔間跟設施都不符合球團需求，導致認養之後還得大規模整修。」
為了彌補地方政府在棒球專業上的缺失，許多工程會在初始階段，會找一個工程專案管理團隊（Professional Construction Management；簡稱 PCM）又稱為總顧問。異於一般「顧問」角色，PCM的職責就是代替政府監督工程，包括最前端的需求書規劃、設計審查，以及最後的工程驗收。因此通常統包工程裡，都會有PCM進駐，如果採分開發包的方式，也會由PCM代為審查設計圖。
陳博亮表示，因為局處的專業有限，且公務太多，才需要特別聘請PCM代為管理，而通常以統包方式發包的工程，都會有PCM的角色存在，就連新竹球場的案例也不例外，至於為何結果仍不如預期？陳博亮無奈表示「就是PCM不用心啊！」
同時他也提到，其實台灣具備球場工程專業的PCM團隊也有限，這跟我們的經濟規模有關，既然沒有這個條件就不要強求自己生產，可以到國外取經就好。因此他建議，如果真的有需要，可以從國外聘請PCM團隊，落實工程的監督職責。
除了PCM之外，在設計環節也可以聘請國際顧問，甚至直接找外國團隊操刀，像是大巨蛋就由美國的建築師事務所POPULOUS作為設計單位，POPULOUS成立超過30年，實際參與超過2千件國際大型運動場館，在體育相關的施工經驗，確實是台灣團隊無法比擬的。
不過，國際標的費用相較國內標成本高出好幾倍，還會引發更多輿論壓力，以地方政府的角度，可能也會站在「多一事不如少一事」的立場，選擇較簡易的方式執行。由於做事思維難以改變，再加上公私部門的專業度及積極度有限，因此我們距離那座100分的棒球場，始終隔著一段距離。