淹水棒球場4／雨再大也不怕！天母棒球場人工草皮落成史

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廣納顧問意見 確保設計符合賽事使用
當時工程在設計環節，分為基礎設計與細部設計兩階段，並分別邀請棒球及工程兩方領域的專家、學者組成團隊，像是時任國立臺灣體育運動大學校長的林華韋、台北市成棒隊總教練呂明賜，以及聯合大學土木與防災工程學系教授陳博亮等將近10位顧問，針對天母球場的改建工程提出見解，並納入設計圖內，確認後才發包進行施工。
由於人工草皮在高溫下會有使用疑慮，美國曾經測量人工草皮表面在白天最高溫可達華氏152度（約攝氏67度），甚至會因為高溫產生塑膠惡臭，因此在設計環節，考量需在場內安裝６支噴灌系統，其中一支安設在投手丘後方，為了避免影響球員比賽行徑，因此在經過和顧問討論會議後，才決議最終噴灌的設置點。
排水設施成關鍵！天母球場特殊排水管鋪法
而在草皮下方的排水系統，體育局為了確保第二層的排水管，在施工過程不被擠壓破壞，因此在球場整建的步驟上，先降挖、填入20公分的碎石級配，待整平滾壓完成，才針對要安設排水管的位置，進行二次開挖，放置排水管，而在回填清碎石後，也以手持的震動滾壓機代替大型壓路機，同樣是為了確保底層排水管不被破壞。
盧律全解釋，鋪設排水管分兩個階段進行，除了能確保管線不被壓壞，洩水坡度和排水管的接口，也能保證按照當初設計的方式落實工程，讓球場的排水功能達到原始期待的效果。除此之外，天母球場的排水工程還多了場外「沉沙池」的設計，讓夾帶淤泥的排水可以先讓顆粒沉澱，確保不堵塞場外管線，也有助於後續的維護管理。
祭6大驗收項目 聘請FIFA專人檢驗
而在人工草皮的異味爭議部分，體育局表示，當初的橡膠顆粒都有取樣送驗，包含內部８大重金屬成分，以及多酚芳香劑的檢驗，確認數值在標準範圍內，才實際進行鋪設。
而球迷們最為重視的「驗收環節」，為了讓草皮使用感受貼近天然草皮，也借力棒球領域的顧問意見，最後規劃棒球在草地上的垂直回彈、滾動，以及模擬球員在草地上奔跑的選轉阻力等6項驗收指標，並請國際足球總會（Fédération Internationale de Football Association；簡稱FIFA）派遣認證實驗室人員到台檢測，讓各項指標在毫無爭議的狀態下完成驗收。
回顧十年前，天母球場每逢大雨就積成水池，甚至曾發生水淹及膝的窘樣，如今排水狀況理想，即使在大雨過後，掀開帆布幾乎不用整理，即可繼續恢復熱血比賽。