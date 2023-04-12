傳奇實況主SivHD要來台灣住！過8天「還沒找到住處」：租金非常貴
全球知名實況主SivHD日前宣布要來台灣找住處，沒想到過8天都還沒找到合適的物件，今（12）日他更再度發文透露，很多粉絲推薦的物件「(租金)都非常非常貴」已超出預算，同時重申自己想要找尋的房子條件。
記者潘毅/綜合報導
荷蘭知名實況主SivHD今（12）日發文透露，自4日宣布要來台灣後，雖然有許多台灣粉絲非常熱心的幫忙找尋租屋處，但「很多建議都非常非常貴」，他也強調「我真的只需要一個現有公寓中的簡單房間就已經很滿意了。只要室友們可以接受我的狗(哈魯)，並且有足夠的網路可以進行實況直播」。
Siv也補充，自己的首選仍然是靠近西門町的地方，「但只要房間好，台北任何地方靠近捷運站都可以。還請告知租金的價格！」
SivHD是《英雄聯盟》實況界的傳奇人物，早靠著5時光杖勒布朗等趣味玩法影片走紅，在Twitch直播平台累積了101.5萬追蹤粉絲，Youtube則有176萬訂閱者。而到了2017年時，他就曾前來台灣發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人，還在當時與台籍女友相識，雙方穩定交往至今。